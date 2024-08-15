Мэрия Хельсинки захотела выкупить принадлежащую россиянам арену Helsinki Halli

«Что касается города, то переговоры [о продаже арены] уже начались», - сказал представитель мэрии.

В администрации отметили, что город предпринимает шаги по выкупу акций или имущества арены, необходимых для ее эксплуатации. Если не получится, то Хельсинки применит иные меры.

До этого газета Helsingin Sanomat сообщила, что компании Helsinki Halli Oy, управляющей ареной, грозит банкротство из-за неоплаченных счетов на сотни тысяч евро. Погасить долги не получится, так как бизнесмены-владельцы находятся под санкциями и финские банки не смогут обработать их платежные операции.

В начале года внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко рассказала, что бабушка может лишиться квартиры в Хельсинки из-за долгов по коммунальным услугам.