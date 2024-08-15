15 августа 2024, 01:55

Мэрия Хельсинки захотела выкупить принадлежащую россиянам арену Helsinki Halli

РИА «Новости»
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Представитель мэрии города Хельсинки заявил, что сейчас ведутся переговоры о добровольной продаже крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, которая принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Об этом РИА «Новости» заявили в администрации финской столицы.

«Что касается города, то переговоры [о продаже арены] уже начались», - сказал представитель мэрии.

В администрации отметили, что город предпринимает шаги по выкупу акций или имущества арены, необходимых для ее эксплуатации. Если не получится, то Хельсинки применит иные меры.

До этого газета Helsingin Sanomat сообщила, что компании Helsinki Halli Oy, управляющей ареной, грозит банкротство из-за неоплаченных счетов на сотни тысяч евро. Погасить долги не получится, так как бизнесмены-владельцы находятся под санкциями и финские банки не смогут обработать их платежные операции.

В начале года внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко рассказала, что бабушка может лишиться квартиры в Хельсинки из-за долгов по коммунальным услугам.

Финляндия Россия Переговоры
15 августа 2024, 01:15
Два французских пилота погибли после столкновения истребителей
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что два французских пилота погибли в ходе столкновения истребителей Rafale на востоке страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы с грустью узнали о гибели капитана Себастьяна Мабира и лейтенанта Маттиса Лоренса в авиакатастрофе во время тренировочного полета Rafale. Страна разделяет боль семей и братьев по оружию с авиабазы Сент-Дизье», - написал Макрон.

До этого французские СМИ сообщили об авиакатастрофе с участием двух военных истребителей Mirage на границе департаментов Вогезы и Мерт-и-Мозель. На борту находились три летчика, все они были французами.

Позже в ходе поисковых работ обнаружили катапультировавшегося пилота. Поиски летчика второго истребителя, который находился на борту вместе с курсантом, продолжили.

Позже появилась информация, что крушение потерпели самолеты Rafale из эскадрильи «Аквитания».

Причины авиакатастрофы пока еще не озвучили.

Смертность Истребители Эммануэль Макрон Франция
15 августа 2024, 00:38
Испанский граф и тесть Антонио Бандераса. Поляк обещал женщинам вылечить рак с помощью оргазма
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В Польше завершился судебный процесс над 62-летним Здзлиславом М., выдававшем себя за испанского аристократа и тестя Антонио Бандераса. Его обвинили в серии мошенничеств и приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы, сообщило издание TVN24.

Мужчина работал сварщиком, но выдавал себя за испанского графа, тестя голливудского актера Антонио Бандераса, а также владельца клиники под Женевой. Кроме того, аферист утверждал, что способен вылечить рак с помощью оргазма. Поляк обещал женщинам исцеление, предлагая свои «услуги» за 1300 злотых (около 30 тысяч рублей).

Со своими будущими жертвами он знакомился в аэропортах и на вокзалах, показывал им фотографии, где он позировал на фоне частных самолетов, яхт и элитных магазинов.

Доверчивые женщины переводили ему якобы недостающие деньги на покупку авиабилетов или срочные медицинские процедуры. Аферист в ответ приглашал их в свое испанское поместье, которого у него не было. Лжеграфа задержали в Варшаве после того, как он обманул двух новых знакомых на сумму около 20 тысяч злотых.

Поляк уже имеет судимость. Несколько лет назад его осудили за «лечение» онкологических больных сексом.

Ранее в Екатеринбурге под суд попали два альфонса , которые последние несколько лет обманули 17 девушек, получив за их счет от 60 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Суд Мошенничество Женщины Польша Онкология
15 августа 2024, 00:20
«Стану блогером». Байден пошутил о планах на пенсию
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в шутку предположил что может стать блогером, когда уйдет из политики. Его слова привело РИА «Новости».

«В ваш бизнес хотят больше людей, чем в какой-либо другой. По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу новую работу», - сказал он на встрече с блогерами.

Президент США ранее отказался участвовать в борьбе за пост. Его полномочия истекут, когда присягу примет новый американский лидер. Это произойдет 20 января 2025 года.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп во время разговора с американским бизнесменом Илоном Маском указал на плохой самочувствие нынешнего главы государства.

По его словам, сейчас Байден близок к стадии овоща. Такие выводы Трамп сделал после просмотра фотографий главы Белого дома с отдыха на пляже.

Пенсия США Белый дом в США Блогеры Дональд Трамп Джо Байден
15 августа 2024, 00:06
В США указали на неспособность Харрис иметь дело с Путиным
РИА «Новости»
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Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства вряд ли сможет иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс. Его процитировал RT.

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или председателю КНР Си Цзиньпину?» -спросил Вэнс.

По его словам, Харрис боится отвечать перед американским народом, поэтому ей нельзя доверить находиться в зале с мировыми лидерами и представлять Соединенные Штаты.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил в интервью Илону Маску, что в период пребывания у власти поддерживал с Путиным хорошие отношения.

Также Трамп рассказал, что Джо Байдену пришлось выйти из президентской гонки из-за внутрипартийного переворота. Кроме того, он назвал Харрис еще более некомпетентной в делах государства.

США Дональд Трамп Владимир Путин Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис

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