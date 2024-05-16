16 мая 2024, 04:31

Мэр Тбилиси обвинил Запад во враждебных действиях

РИА «Новости»
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Внешние силы намерены совершить переворот в Грузии. Об этом в эфире телекомпании «Рустави 2» заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, свидетельством этого стало появление глав МИД ряда иностранных государств на акции протеста против принятия закона об иноагентах.

Он назвал это враждебными действиями и попыткой поляризации в стране.

«Извне есть попытки того, чтобы в стране произошел переворот, революция. <…> Мы должны называть все своими именами», - заявил Каладзе.

В среду, 15 мая, министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили в Тбилиси в поддержку демонстрантов, выступающих против принятия закона «О прозрачности внешнего влияния». В частности, представитель Исландии Тордис Гильфадоттир сказала, что ее присутствие на акции протеста «является символическим жестом».

Грузия Законы Запад Иноагенты
16 мая 2024, 05:34
Путин покинул аэропорт Пекина в черном Aurus
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин покинул пекинский аэропорт на автомобиле российской марки Aurus. Это видно на кадрах прибытия лидера в Китай, видео опубликовал Telegram-канал Кремля.

На нем видно, что Путина встретил почетный караул. После церемонии он уехал на черной машине Aurus.

Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным визитом. Он отмечал, что выбрал КНР в качестве первой страны для визита после инаугурации из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнерства между Москвой и Пекином.

Президент России в феврале этого года подарил автомобиль Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен. Они отметили, что презент является свидетельством «особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».

Россия Машины Владимир Путин Китай Aurus
16 мая 2024, 02:44
Фицо перевели в палату, его жизни ничего не угрожает
Global Look Press
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Раненного в живот премьер-министра Словакии Роберта Фицо прооперировали и перевели в палату, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил вице-премьер и министр окружающей среды республики Томаш Тараба, его слова привел телеканал ТА3 и ряд других словацких СМИ.

«Думаю, в конце концов он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает», - отметил Тараба.

Операция прошла успешно, сообщил телеканал. Фицо перевели в палату. Журнал N сообщил, что председатель правительства в сознании. Врачи ожидают, что утром с ним можно будет поговорить.

Ранее Telegram-канал Владимира Соловьева сообщил, что Фицо ввели в искусственную кому. Его состояние назвали критическим.

Врачи Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 02:22
Экс-глав полиции и МИД Эстонии объявили в розыск в России
РИА «Новости»
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Бывшего главу эстонской полиции Эльмара Вахера, экс-министра иностранных дел Урмаса Рейнсала и ряд чиновников из Латвии, Польши и Литвы объявили в розыск в России в рамках уголовных дел о повреждении и уничтожении памятников советским воинам. Эти данные размещены в базе розыска МВД страны.

«Вахер Эльмар. 1 мая 1975 года [рождения]. Разыскивается по статье УК», - сказано в публикации.

Такая же карточка записана на Урмаса Рейнсалу. Исходя из данных в базе, разыскиваются в России мэр и вице-мэр литовского города Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас и Лорета Масилюнене, мэр и вице-мэр города Паланги в Литве Шарунас Вайткус и Саулюс Симе. Помимо этого, ищут депутата сейма Латвии Яниса Витенбергса.

Еще карточки розыска составили на главу города в Польше Мальборка Марека Хажевского и экс-мэра Бжега Ежи Врембяка.

Ранее стало известно, что в России объявили в розыск журналиста из Украины, экс-депутата Рады и Киевского городского совета Игоря Мирошниченко. Информация о нем также появилась в базе розыска МВД. По карточке на сайте уточнили, что мужчина родом из города Лебедин в Сумской области. По какому обвинению его разыскивают, не объяснили.

Латвия Литва Россия Эстония Польша Полиция
16 мая 2024, 02:02
Иллюзиониста Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах
Freepik
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Американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила The Guardian.

По данным издания, речь идет о заявлениях 16 женщин, которые считают себя жертвами фокусника. Более половины из них утверждают, что на момент контакта с Копперфильдом они были несовершеннолетними, а некоторым было тогда и вовсе пятнадцать лет.

При этом они не исключили, что знаменитый факир мог не знать об их возрасте.

«Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда 16 женщин обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении», - отметили авторы статьи.

По их словам, Копперфильд обещал помочь девушкам развивать карьеру в сфере модельного бизнеса и индустрии развлечений.

Также иллюзиониста обвинили в том, что он якобы дал наркотики трем женщинам перед началом сексуальных отношений.

Собеседницы The Guardian заявили, что они «почувствовали себя способными» рассказать о своем сексуальном опыте с Копперфильдом из-за движения #MeToo.

При этом адвокаты Копперфильда отвергли все предъявленные обвинения.

Ранее французского актера Жерара Депардье, задержанного по делу о сексуальных домогательствах , выпустили из-под стражи в Париже.

Наркотики Домогательства Отношения Женщины Актеры

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