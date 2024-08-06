06 августа 2024, 04:10

Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти в Парке мира

РИА «Новости»
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Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи произнес Клятву мира на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки, в которой процитировал первого президента СССР Михаила Горбачева. Трансляцию мероприятия вел официальный сайт мэрии.

«Экс-президент Горбачев однажды сказал так: „Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путем“», - привел мэр слова Горбачева.

Траурная церемония по случаю годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы прошла в Мемориальном парке мира.

Потомок «отца атомной бомбы» Чарльз Оппенгеймер в начале июня посетил Японию и призвал крупные державы не доводить напряженность до ядерных ударов. Он заявил, что ту же науку и технологию можно использовать, чтобы спасти мир, а не уничтожить его.

Ядерное оружие СССР Япония Михаил Горбачев
06 августа 2024, 04:48
Премьер Японии умолчал о том, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму
Unsplash
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Японский премьер-министр Фумио Кисида во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что бомбу сбросили США. Речь политика транслировали на местном телеканале NHK.

«В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее», - сказал Кисида.

За все свое выступление премьер ни разу не упомянул, войска какой страны сбросили атомную бомбу на Японию. При этом политик отметил, что цель его государства заключается в том, чтобы достигнуть «мира без ядерного оружия».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила постпреда Японии в ООН Мицуко Сино в неуважении к памяти жертв бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. Она отметила, что японский дипломат, когда говорила, что не допустит повторения ударов атомными бомбами по своей территории, не упомянула, кто именно совершил эти удары.

Ядерное оружие США Япония Международные отношения Оружие
06 августа 2024, 02:38
Президент Грузии удивился прекращению финансирования армии со стороны США
РИА «Новости»
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Реакция США на действия правящей партии «Грузинская мечта» были ожидаемы, но непонятно прекращение финансовой помощи грузинской армии и лаборатории Лугара. Об этом на пресс-конференции заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщил телеканал «Рустави 2».

«Строгое реагирование США было ожидаемым <…>. Не понимаю ограничение бюджета для нашей армии и не понимаю ограничение финансирование лаборатории Лугара, если это действительно так», - заявила Зурабишвили.

США приостановили выделение Грузии 95 миллионов долларов из-за «антидемократических» действий правительства страны, об этом в конце июля сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Действия и заявления властей Грузии по его мнению несовместимы с нормами членства в Евросоюзе и НАТО.

Грузия США Госдеп США Деньги
06 августа 2024, 02:18
Стало известно, откуда запустили ракеты по американской базе в Ираке
РИА «Новости»
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Американскую базу Айн аль-Асад в Ираке обстреляли ракетами из грузовика. Об этом РИА «Новости» рассказали в иракских службах безопасности.

«Базу Айн-аль-Асад обстреляли двумя ракетами, которые были запущены с грузовой машины», - отметил собеседник агентства.

По его данным, оба снаряда детонировали на окраине базы, поэтому никакого ущерба не причинили.

Ранее власти США извинились перед Ираком за удар по его территории. Речь идет о происшествии, случившемся 3 февраля. Штаты поразили более 80 целей, которые принадлежали КСИР и связанным с ними формированиям в Сирии и Ираке. Так американские силы отреагировали на удар по своей базе в Иордании.

США Ракеты Грузовики Ирак
05 августа 2024, 20:22
Блинкен пригрозил Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль
РИА «Новости»
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Если ожидаемая атака Ирана на Израиль будет настолько же масштабной, как в апреле, это может повлиять на дальнейшие отношения исламской страны с США, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с содержанием телефонного разговора госсекретаря с главами МИД стран G7.

«Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединенными Штатами», - процитировала газета дипломата.

На селекторном совещании госсекретарь США предупредил министров о готовящемся ударе Ирана по Израилю в ответ на убийство политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Блинкен заявил, что «Хезболла» атакует в ближайшие 24–48 часов.

G7 США Израиль Отношения Иран

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