Мэр города в Казахстане лишился должности после убийства подростка
Мэр Талгара в Алматинской области Казахстана Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан лишились постов после резонансного убийства подростка. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Ответственность других работников акимата (мэрии - прим. ред.) в данное время на рассмотрении», - отметили там.
В начале октября возле магазина в Талгаре зарезали 16-летнего подростка. Через несколько дней кто-то поджег дом, принадлежавший его семье. На этом фоне в городе начались беспорядки, из-за которых пришлось вводить подразделения Национальной гвардии.
В убийстве и поджоге подозревали членов местной ОПГ , однако замминистра внутренних дел Бауржан Аленов заявил, что доказательств этому найти не удалось.