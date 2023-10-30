Меликов жестко осудил беспорядки в аэропорту Махачкалы
Беспорядки в аэропорту Махачкалы являются грубым нарушением закона, ситуация получит соответствующую оценку правоохранительных органов. Об этом в Telegram-канале написал глава Дагестана Сергей Меликов.
«Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, - грубое нарушение закона! Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине», - написал он.
Также глава Дагестана заверил, что все произошедшее в аэропорту получит соответствующую оценку правоохранительных органов.
Толпа людей незаконно проникла в здание аэропорта Махачкалы после сообщения о приземлении лайнера из Тель-Авива, чтобы найти прибывших в Дагестан израильтян.
Прилетевшие пассажиры заявили «360», что сотрудники экипажей попросили их не покидать салон. Порядок в аэропорту восстанавливали сотрудники спецназа. В настоящее время территорию освободили от проникших туда людей.
Израильские власти заявили, что рассчитывают на помощь России в обеспечении безопасности евреев на фоне сообщений о беспорядках в аэропорту Махачкалы.