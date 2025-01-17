Мелания Трамп припомнила старые обиды после отказа Мишель Обамы приехать на инаугурацию

Обама отказалась от приглашения на инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Это возмутило жену избранного президента. Она вспомнила, как в первый срок его правления семья бывшего президента не поделилась некой информацией для переезда в резиденцию.

«На этот раз у меня есть все. В этот раз будет совсем другой переход. <…> Уже упаковала и выбрала мебель, которую нужно будет завезти», - сказала Трамп.

По информации журналистов, отношения семей испортились давно. Особенно сильно враждуют жены политиков.

На инаугурацию Трампа приедет генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу. Будущий президент хотел предотвратить блокировку его платформы в США.