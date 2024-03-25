25 марта 2024, 04:59

Мексика выразила соболезнования после теракта в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Партия трудящихся Мексики, молодежное крыло правящего движения Morena, Факельное движение, а также экс-глава МИД страны Марсело Эбрард выразили соболезнования близким жертв теракта в Crocus City Hall. Заявление с осуждением преступления распространили в социальных сетях.

«Это не военные действия и им нет оправдания, это преступление против человечности, которое должно быть осуждено со всех мировых трибун», - сказано в заявлении партии.

Солидарность с народом России и семьями погибших выразили члены партий и мексиканские политики. Они осудили все формы терроризма, а попытки его оправдания назвали формой соучастия в преступлении.

«Подлый акт, исходящий из ненависти и обиды, который никоим образом не должен быть оправдан, а тем более прикрыт международным сообществом», - написали в своем заявлении участники молодежного движения.

Ранее матч между сербской «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом» 23 марта начали с минуты молчания. Так футболисты почтили память жертв теракта.

Мексика Терроризм Преступления Россия Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:12
ЕС остановил сотрудничество с Россией по безопасности
Unsplash
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Евросоюз приостановил сотрудничество с Россией из-за конфликта на Украине, в том числе по линии безопасности. Однако не исключено его возобновление, заявил представитель дипломатической службы ЕС Петр Стано. Об этом сообщило РИА «Новости».

Стано подчеркнул, что европейские власти осуждают теракт в Красногорске.

«Если Россия обратится с заслуживающим доверие предложением, которое бы было основано на соблюдении международных правил, то ЕС, вероятно, не откажет», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall, который произошел 22 марта, осудили в военно-политическом блоке НАТО. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также негативно высказался об атаке на посетителей подмосковного развлекательного комплекса. Он назвал произошедшее «отвратительным нападением».

Терроризм Россия Евросоюз
25 марта 2024, 12:18
Лукашенко сутки поддерживал связь с Путиным после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сутки поддерживал прямую связь с президентом России Владимиром Путиным после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

«На связи с президентом Путиным мы находились сутки, работали очень плотно. Вы знаете, чем это закончилось. Это свидетельство того, как спецслужбы и два президента должны работать в Союзном государстве», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в нынешнее время России и Белоруссии нельзя расслабляться.

«Нас будут пытаться качать, наклонять. Не дадут нам спокойной жизни, мы еще накануне президентских выборов с Путиным об этом говорили. События в Подмосковье показали, что истории будут сложными и запутанными», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Жертвами стали 137 человек, еще 182 пострадали. Накануне Путин в резиденции Ново-Огареве поставил свечу за погибших в концертном зале.

Белоруссия Россия Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 11:37
Мощные взрывы прогремели в Киеве
РИА «Новости»
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Днем в понедельник в Киеве прогремели несколько мощных взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Срочно в укрытие», - написал он.

Взрывы Киев
25 марта 2024, 10:32
Спецслужбы Таджикистана оказали помощь российским следователям по делу о теракте
РИА «Новости»
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Россия работает с таджикистанскими спецслужбами по делу о теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ.

Собеседник агентства уточнил, что российская сторона взаимодействует с Таджикистаном по контртеррористическому направлению в связи с арестом граждан республики, которых обвинили в совершении теракта в Crocus City Hall.

«Плотно взаимодействуем со всеми партнерскими службами, включая таджикистанские», - подчеркнул источник в министерстве.

По данным собеседника, российская сторона получает содействие и поддержку со стороны Таджикистана. Спецслужбы страны оказывают помощь следователям из РФ.

Многие страны выразили поддержку России.

Власти Японии решительно осудили теракт в Crocus City Hall. Экс-глава МИД Мексики Марсело Эбрард и другие политики страны выразили соболезнования родным и близким погибших в концертном зале.

Россия МИД РФ Таджикистан Стрельба в Crocus City Hall

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