Мексика выразила соболезнования после теракта в Crocus City Hall

«Это не военные действия и им нет оправдания, это преступление против человечности, которое должно быть осуждено со всех мировых трибун», - сказано в заявлении партии.

Солидарность с народом России и семьями погибших выразили члены партий и мексиканские политики. Они осудили все формы терроризма, а попытки его оправдания назвали формой соучастия в преступлении.

«Подлый акт, исходящий из ненависти и обиды, который никоим образом не должен быть оправдан, а тем более прикрыт международным сообществом», - написали в своем заявлении участники молодежного движения.

Ранее матч между сербской «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом» 23 марта начали с минуты молчания. Так футболисты почтили память жертв теракта.