06 апреля 2024, 08:30

Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Мексика временно оборвала дипломатические отношения с Эквадором после вторжения эквадорской полиции в дипмиссию в Кито и задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Решение о приостановке отношений принял мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, об этом он сообщил в соцсети Х.

По его словам, он получил сообщение главы МИД Алисии Барсене о том, что Эквадор нарушил международное право и суверенитет Мексики. Эквадорская полиция задержала вице-президента Гласа, который являлся беженцем и просил убежища из-за преследований, подчеркнул он.

«Я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора», - указал мексиканский лидер.

МИД Мексики подтвердил, что при штурме посольства в Кито пострадали дипломаты. Полиция арестовала бывшего вице-президента Эквадора, обвиненного в коррупции. Политик уже был судим за аналогичное преступление и отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год.

Мексика Международные отношения Полиция Эквадор
06 апреля 2024, 09:21
Конгрессмены проголосуют за проект закона об остановке боев в Газе
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американский конгресс займется на следующей неделе рассмотрением законопроекта о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило издание Axios.

Документ представит конгрессвумен Мария Салазар. По информации издания, целью проекта является стабилизация гуманитарной ситуации в палестинском анклаве. В документе также осуждаются «попытки оказать одностороннее давление на Израиль в отношении сектора Газа».

Авторы инициативы процитировали заявление администрации президента США Джо Байдена, в котором говорилось о необходимости немедленного прекращения огня ради спасения мирных жителей. В издании добавили, что документ может спровоцировать конфликт между произраильской и пропалестинской фракциями среди демократов в конгрессе.

Ранее Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа. Американский лидер также пригрозил перестать поддерживать Израиль.

США Израиль Джо Байден
06 апреля 2024, 08:52
Предприятие повредило взрывом в Киевской области
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В результате взрывов в Киевской области повреждение получило одно из предприятий в поселке Макарове. Заявление сделал местный председатель Вадим Токарь, его слова передал украинский телеканал ТСН.

«Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий», - сказал Токарь.

Воздушная тревога утром 6 апреля звучала в 10 регионах Украины. Сирену включали Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и других областях. Два взрыва прогремели в Харькове.

Ранее объекты энергетики пострадали при взрывах в Одесской области , но массового отключения света не было. При этом в Кривом Роге ввели лимит потребления электроэнергии для промышленных предприятий.

Взрывы Киев ПВО
06 апреля 2024, 08:26
Дипломаты получили травмы во время штурма мексиканского посольства в Эквадоре
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента. Об этом сообщила министерств иностранных дел страны Алисия Барсена в соцсети Х.

«В ходе консультаций с президентом Лопесом Обрадором, учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и травмы, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», - написала она.

Ранее власти Эквадора задержали бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который находился в посольстве Мексики в Кито. Мексиканское правительство собиралось дать политическое убежище Гласу, но эквадорский МИД требовал выдать политика правосудию.

Диппредставительство не пускало полицию на свою территорию для ареста Гласа. Вечером 5 апреля правоохранители взяли штурмом посольство Мексики в Кито и арестовали Гласа. Бывший вице-президент Эквадора - обвиняемый по делу о коррупции. Он уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год.

Ранее Мексика выдала США крупного наркобарона Овидио Гусмана Лопеса. Решение стало последним шагом по борьбе Минюста Мексики с картелем «Синалоа».

Мексика Аресты Полиция Эквадор
06 апреля 2024, 07:47
России и Финляндии не удастся восстановить сотрудничество в ближайшем будущем
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Финляндия присоединилась к блоку НАТО и утратила во многом свою самостоятельность, поэтому не сможет восстановить отношения с Россией в ближайшее время. Об этом ТАСС заявил посол Павел Кузнецов.

Дипломат предположил, что отношения двух стран будут зависеть не столько от финской стороны, сколько от мнения Белого дома и руководства стран Европы.

«Но в любом случае возврата к прежнему формату сотрудничества уже не будет с учетом того, что теперь Финляндия - член агрессивного военного блока [НАТО]», - подчеркнул Кузнецов.

Он добавил, что финские власти почти полностью разрушили отношения с Россией. Посол напомнил, что Финляндия даже выходила за рамки «санкционных установок Брюсселя».

«Сохраняются лишь рабочие контакты по линии МИД и посольств наших стран, а также между отдельными ведомствами», - указал он.

Ранее Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией на неопределенный срок. Работу пограничных пунктов остановили еще в ноябре 2023 года, а затем эти ограничения неоднократно продлевали.

Финляндия Отношения Европа Россия НАТО

Новости по теме