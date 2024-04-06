Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором

По его словам, он получил сообщение главы МИД Алисии Барсене о том, что Эквадор нарушил международное право и суверенитет Мексики. Эквадорская полиция задержала вице-президента Гласа, который являлся беженцем и просил убежища из-за преследований, подчеркнул он.

«Я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора», - указал мексиканский лидер.

МИД Мексики подтвердил, что при штурме посольства в Кито пострадали дипломаты. Полиция арестовала бывшего вице-президента Эквадора, обвиненного в коррупции. Политик уже был судим за аналогичное преступление и отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год.