Мексика отказалась принимать самолет с депортированными мигрантами из США

Как сообщили источники канала из Минобороны США, отказ Мексики хоть на время, но все же нарушил планы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по депортации мигрантов обратно на их родину.

«Не совсем понятно, по какой именно причине Мексика не приняла рейс. Но после победы президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах напряженность в отношениях между США и Мексикой, соседями и давними союзниками, сильно выросла», - отметили авторы статьи.

Дональд Трамп еще в ходе своей инаугурационной речи 20 января пообещал немедленно остановить проникновение нелегальных мигрантов на территорию США и начать процесс экстрадиции уже находящихся в стране.

Тогда же полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. На границе остались ни с чем около 270 тысяч мигрантов, ожидавших разрешения на въезд.

А на следующий день Министерству внутренней безопасности США разрешили депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре , без решения иммиграционного суда.