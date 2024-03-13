13 марта 2024, 18:56

Меган Маркл выиграла иск против сводной сестры

Global Look Press
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Герцогиня Меган Маркл одержала победу в суде по делу о клевете, возбужденному ее сводной сестрой Самантой. Об этом сообщило издание People.

Судья отклонила дело, потому что у Саманты Маркл не было достаточный оснований и доказательств, что ее сестра оклеветала ее в интервью с телеведущей Опре Уинфри и в других беседах с журналистами. Кроме того, родственнице герцогини нельзя будет повторно подать иск.

Сводная сестра Маркл утверждала, что королевская особа опорочила ее, когда сказала журналистке, что росла единственным ребенком в семье. По словам родственницы герцогини, они с Меган были весьма близки, когда жили в Лос-Анджелесе.

Дело о клевете возбудили в марте два года назад, однако спустя еще год дело прекратили, так как судья установил, что Меган просто выражала свое мнение. Тем не менее, Саманта снова передала дело в суд в ноябре и потребовала с жены принца Гарри 75 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон задумалась о разводе.

Суд Принц Гарри Меган Маркл Королевская семья Британии
13 марта 2024, 18:10
Достижение соглашения по вооружениям с Россией назвали маловероятным в США
РИА «Новости»
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Достижение в обозримом будущем договоренностей по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем в американской администрации считают маловероятным. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз. Его процитировал сайт kp.ru.

«Несмотря на то, что какие-либо крупные соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, вероятно, недостижимы в ближайшее время», - сказал он.

При этом эксперт считает, что у контроля над вооружениями есть будущее, и оно будет охватывать новые действующие лица и перспективные технологии.

Ранее председатель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призывал ядерные страны законодательно закрепить невозможность нанесения удара ЯО первыми. МИД России уважительно отнеслось к предложению Китая.

Ядерное оружие США Россия Китай
13 марта 2024, 17:42
Умер Пол Александер, проживший более 70 лет в «железном легком»
Global Look Press
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Пол Александер, известный как «Железные легкие», ушел из жизни в возрасте 79 лет в Далласе, США. Он провел более 70 лет своей жизни в аппарате искусственного дыхания. Об этом сообщило Daily Mail.

Пол умер 11 марта в присутствии своего брата. Причиной его смерти стал коронавирус.

В 1952 году, в возрасте шести лет, Александер заболел серьезной формой полиомиелита. Болезнь оставила его парализованным и зависимым от «железного легкого» - герметичной барокамеры размером с человека, в которой за счет изменения давления создаются условия для введения воздуха в легкие и его выведения из них.

Интересно, что вакцина против полиомиелита была разработана всего через несколько лет после того, как он заболел. Несмотря на свои ограничения, Александер получил образование и стал адвокатом.

Болезни
13 марта 2024, 17:10
Кейт Миддлтон и принц Уильям оказались на грани развода
Global Look Press
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Кейт Миддлтон задумалась о том, чтобы покинуть королевский дворец. Об этом сообщило издание Radar со ссылкой на источники среди придворных.

По их данным, принцесса утомлена постоянным вниманием со стороны медиа, а также семейными трудностями и скандалами. Миддлтон пережила множество испытаний за последние годы, включая слухи о неверности Уильяма, критику в адрес ее худобы и конфликт с Меган Маркл, которая назвала принцессу жестокой расисткой в своих мемуарах.

Миддлтон не пришла к окончательному выводу относительно своего будущего и решила взять перерыв, чтобы разобраться в собственных чувствах и желаниях. Это решение принцессы поставит под угрозу ее отношения с принцем Уильямом.

Источник также заявил, что важную роль сыграло отсутствие Кейт на публике, обусловленное восстановлением после операции. Принцесса почувствовала, как сильно ей нравится жизнь вдали от общественного внимания.

Ранее Миддлтон извинилась за публикацию отретушированного снимка с детьми. Пользователи обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты выглядели странно.

Скандалы Отношения Меган Маркл Королевская семья Британии
13 марта 2024, 16:03
МИД прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Армении
РИА «Новости»
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Россия не получала от Армении по дипломатическим каналам уведомлений, которые касаются вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

В министерстве заявили, что соответствующее решение примут после проработки этого вопроса профильными ведомствами.

Армения Россия МИД РФ

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