Меган Маркл назвала Нигерию «своей страной» после ДНК-теста

Осенью 2022 года она заявила, что является «на 43% нигерийкой» согласно генеалогическому тесту ДНК. Недавно супруги отправились в поездку в Нигерию.

«Прежде всего, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране… моей стране», - заявила Маркл.

По его словам, как только она узнала результаты теста, сразу позвонила матери, чтобы выяснить, знала ли та об этом. Теперь она ощущает себя в начале пути, желая лучше изучить свои корни.

Издание отметило, что в Нигерии герцог и герцогиня Сассекские посетили волейбольный матч, где сидели в окружении фанатов. Также Маркл позировала для селфи в толпе. Некоторые люди даже расплакались после встречи с ней.

Ранее Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри из-за его мемуаров. Вместе с супругом, принцем Уэльским Уильямом, они почувствовали себя «полностью преданными».