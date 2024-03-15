15 марта 2024, 14:55

Меган Маркл хочет помешать примирению принца Гарри с братом Уильямом

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Герцогиня Сассекская Меган Маркл встала между принцем Гарри и его старшим братом Уильямом. О конфликте рассказал портал Super.ru.

Принц Гарри стремился восстановить связь с родиной еще в прошлом году. Ситуация с болезнью отца Карла III, у которого обнаружили рак, сыграла ключевую роль в его решении вернуться. Тем не менее, до сих пор ему не удалось наладить отношения со старшим братом Уильямом, что доставляет большие неудобства королевской семье.

Королевский эксперт Том Куинн поделился, что Меган опасается, что возобновление отношений между братьями может негативно сказаться на их с Гарри общественном образе. Герцогине важно поддерживать мужа в желании восстановить братские узы, но она сомневается, что это будет благоприятно для их «бренда».

«Меган очень не уверена в том, что Гарри должен делать <…> А он определенно попытается помириться со своим братом, прежде чем вернется в Великобританию в мае», - процитировал портал эксперта The Mirror.

Ранее Меган Маркл выиграла иск против сводной сестры. Родственница утверждала, что королевская особа опорочила ее , когда сказала журналистке, что росла единственным ребенком в семье.

Великобритания Принц Гарри Семья Отношения Меган Маркл Королевская семья Британии
15 марта 2024, 13:42
Кремль подтвердил версию о попытках США через соцсети подорвать власть в Китае
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американские спецслужбы пытались вмешиваться во внутренние дела России и дискредитировать ее власть. Такую же кампанию они могли организовать в Китае, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

Он сказал, что Россия в течение многих лет испытывала подрывную деятельность США на себе. Агентства и спецслужбы пытались дискредитировать власть в прошлом и до сих пор этим занимаются.

Только решительные действия внутри «политического ландшафта» и общества, заметил Песков, позволили во многом минимизировать эффективность их работы.

«Однако это не значит, что они оставляют свои попытки. Поэтому, конечно, нельзя исключать, что подобная практика распространяется и на другие страны», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков прокомментировал информацию агентства Reuters о том, что Белый дом под управлением республиканца Дональда Трампа в 2019 году приказал ЦРУ начать антиправительственную кампанию в китайских соцсетях. Агенты тиражировали фейки о зарубежных счетах китайских чиновников и коррупции при реализации программы «Один пояс, один путь».

США Дмитрий Песков Международные отношения Китай
15 марта 2024, 12:24
Россия запустила ревизию международных соглашений
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские ведомства занялись проверкой заключенных в прошлом международных соглашений на предмет соответствия национальным интересам страны. Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил об этом на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене, сообщило РИА «Новости».

«Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом», - сказал дипломат.

К пересмотру десятков пактов разного профиля, по словам замминистра, подключились министерство иностранных дел и другие ведомства. Вершинин заявил, что важно проанализировать договоренности с точки зрения соответствия национальным интересам. Он сказал, что после анализа примут необходимые меры в соответствии с законодательством.

Совфед предложил провести ревизию международных соглашений. Сенатор Константин Косачев заявил, что список невыгодных стране договоров передадут президенту Владимиру Путину.

Дипломатия Международные отношения МИД РФ
15 марта 2024, 12:02
Британцы не заметили развязанной правительством «серой войны» против России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Великобритания ввязалась в незаметный для собственных граждан конфликт с Россией, но не подготовилась к нему должным образом. Правительство не увеличило расходы на оборону, заявил изданию Politico бывший руководитель MI-6 Ричард Дирлав.

«Мы находимся в состоянии войны, мы ведем „серую войну“ с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», - сказал он.

Дирлав отметил, что, если спросить рядового британца о войне, он посмотрит на собеседника, как на сумасшедшего. Собеседник журналиста пожаловался на разрыв между словами и действиями правительства Великобритании.

Бывший разведчик раскритиковал недостаточный, по его мнению, уровень расходов на оборону для отражения угроз от России и Китая. Вооруженным силам выделят лишь 2% национального дохода из-за трат на обеспечение службы здравоохранения, снижение налогов и решение финансовых затруднений.

Запад развязал против России гибридную войну , заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его мнению, спецоперацию на Украине использовали лишь как предлог.

Великобритания Международные отношения Россия
15 марта 2024, 10:27
Латвия пообещала не привлекать россиян к ответственности за участие в выборах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что участие в голосовании на территории российских дипломатических миссий не является нарушением закона, поэтому не влечет за собой никакой ответственности. Ее слова передало издание Delfi.

«Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство», - пояснила министр.

Либиня-Энгере добавила, что участие россиян в выборах не означает их поддержку политики государства.

До этого она говорила, что латвийские власти будут расценивать участников голосования, как тех, кто поддерживает спецоперацию. Российское посольство в Риге направило в министерство иностранных дел прибалтийской страны ноту протеста.

Ранее премьер Латвии пообещала, что между ее страной, Россией и Белоруссией появится «железный занавес».

Латвия Выборы президента РФ

Новости по теме