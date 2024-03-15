Меган Маркл хочет помешать примирению принца Гарри с братом Уильямом

Принц Гарри стремился восстановить связь с родиной еще в прошлом году. Ситуация с болезнью отца Карла III, у которого обнаружили рак, сыграла ключевую роль в его решении вернуться. Тем не менее, до сих пор ему не удалось наладить отношения со старшим братом Уильямом, что доставляет большие неудобства королевской семье.

Королевский эксперт Том Куинн поделился, что Меган опасается, что возобновление отношений между братьями может негативно сказаться на их с Гарри общественном образе. Герцогине важно поддерживать мужа в желании восстановить братские узы, но она сомневается, что это будет благоприятно для их «бренда».

«Меган очень не уверена в том, что Гарри должен делать <…> А он определенно попытается помириться со своим братом, прежде чем вернется в Великобританию в мае», - процитировал портал эксперта The Mirror.

Ранее Меган Маркл выиграла иск против сводной сестры. Родственница утверждала, что королевская особа опорочила ее , когда сказала журналистке, что росла единственным ребенком в семье.