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По данным издания, животное неплохо держалось на воде, но поскольку уплыло далеко от берега, мужчины бросились его спасать. Рыбаки сели в лодку и подошли к нему вплотную, а затем сачком попытались вытащить медвежонка. Поначалу это оказалось не так просто: он не давал себя схватить. Однако через какое-то время косолапый успокоился и даже сам попробовал забраться в катер. В итоге мужчины, не выпуская из сачка, довезли животное до берега и отпустили на волю.

Ранее появились кадры отлова медвежонка в Башкирии , мать которого напала на женщину. Пять бригад из сотрудников Минэкологии и представителей общества охотников и рыболовов с 15 октября патрулировали территорию села Петровское Ишимбайского района, чтобы поймать животное. Наконец усилия увенчались успехом.