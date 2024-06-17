Медведев заявил о стремлении десятков стран присоединиться к БРИКС

Правительства США, Южной Кореи и Японии до 2025 года оформят сотрудничество в борьбе с ядерной угрозой. Они заключат соглашение до инаугурации нового американского президента, сообщил агентству Bloomberg министр обороны Республики Корея Шин Вон Сик.

В ближайшее время он встретится со своими американскими и японскими коллегами, чтобы обсудить трехсторонний пакт о создании структуры сотрудничества в области безопасности. Шин Вон Сик сообщил, что страны договорятся обмениваться данными о запусках ракет КНДР и реагировании на угрозы.

«Приоритетом будет создание системы, позволяющей более эффективно, оперативно и слаженно реагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи между Южной Кореей, США и Японией и сделать это необратимым», - сказал он.

Соглашение подпишут во второй половине этого года, до инаугурации нового президента США. В годы правления Дональда Трампа в Штатах сотрудничество США, Южной Кореи и Японии испытывало проблемы. Республиканец сократил количество совместных учений и потребовал увеличить расходы на размещение американских войск в регионе.

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал США не вмешиваться в ситуацию на Корейском полуострове. Он пригрозил ударами по инфраструктуре Южной Кореи.