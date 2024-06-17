Медведев заявил о стремлении десятков стран присоединиться к БРИКС
Присоединиться к БРИКС сегодня стремятся несколько десятков стран. С таким заявлением выступил 17 июня зампред Собеза России Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».
О желании ряда государств стать участниками объединения политик сообщил на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Единой России» «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка». Мероприятие проходит во Владивостоке.
«Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона - Таиланд, Вьетнам и ряд других стран», - указал зампред Совбеза.
В минувшее воскресенье, 16 июня, стало известно об отказе нескольких стран , среди которых были в том числе участники БРИКС, подписать совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в Швейцарии.
Речь идет о Бразилии, Индии, ЮАР, ОАЭ, Армении, Бахрейне, Ватикане, Индонезии, Ливии, Мексике, Саудовской Аравии, Словакии и Таиланде.