Медведев заявил о превращении Европы из соседа и партнера во врага

«Мы настоящие враги, даже не соседи. Великие державы договорятся о том, как им жить в новых условиях, Штатам никуда не деться от России, Китая и глобального Юга. А вот миленькой старушки Европы скоро не будет», - заявил он.

По мнению Медведева, Европа сама приблизила себя к дегенеративному вырождению, решив стать злейшим врагом России с подачи США.

«Заокеанский толстомордый родственник ограничил ее в правах, хотя она ему доверяла. Сначала ее лишили источников существования, а скоро выставят на холодную улицу бабку, впавшую в маразм», - добавил политик.

Зампред Совбеза подчеркнул, что ЕС тратит огромные суммы на поддержание безопасности, строит конспирологические теории и «бредит» о непредсказуемости России, навсегда потеряв ее в качестве стратегического партнера.

Ранее Медведев упрекнул Запад в провоцировании третьей мировой войны.