Медведев заявил, что новый пакет санкций Евросоюза будет бесполезным

Он отметил, что санкции ЕС становятся все более бесполезными. Они не несут собой страх или новизну. При этом Россия страдает от ограничений меньше, тем те же европейские компании или жители стран ЕС.

По его мнению, новым пакетом санкций Евросоюз показал, что готов жертвовать суверенными интересами государств и людей.

«Четырнадцатый пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности», - подчеркнул Медведев.

Как сообщал RT , накануне Евросоюз подписал 14-й по счету пакет антироссийских санкций. На этот раз ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц. Медведев предупредил, что в ближайшее время Россия решительно ответит на новые рестрикции.