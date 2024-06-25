25 июня 2024, 13:13

Медведев заявил, что новый пакет санкций Евросоюза будет бесполезным

Global Look Press
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Новый пакет антироссийских санкций от Евросоюза не достигнет своих целей. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

Он отметил, что санкции ЕС становятся все более бесполезными. Они не несут собой страх или новизну. При этом Россия страдает от ограничений меньше, тем те же европейские компании или жители стран ЕС.

По его мнению, новым пакетом санкций Евросоюз показал, что готов жертвовать суверенными интересами государств и людей.

«Четырнадцатый пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности», - подчеркнул Медведев.

Как сообщал RT , накануне Евросоюз подписал 14-й по счету пакет антироссийских санкций. На этот раз ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц. Медведев предупредил, что в ближайшее время Россия решительно ответит на новые рестрикции.

Дмитрий Медведев Санкции Россия Евросоюз
25 июня 2024, 11:42
Договор России с КНДР назвали предупреждением
РИА «Новости»
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Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи не направлен против других стран, но является неким предупреждением. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

«Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем», - сказал он.

Дипломат обратил внимание, что договор не нацелен на подрыв и без того сложной ситуации в регионе Северо-Восточной Азии. Главным источником напряженности в том районе Руденко назвал США. Штаты, по его словам, пользуются и напряженностью на Корейском полуострове, при этом постоянно увеличивая свое военное присутствие.

Но главная цель всей этой политики США не столько КНДР, сколько сдерживание России и Китая, уточнил он.

Руденко добавил, что Россия надеется на понимание со стороны Южной Кореи. Он подчеркнул, что в Сеуле должен возобладать здравый подход, в том числе к отношениям с РФ.

США Военные Россия КНДР Китай
25 июня 2024, 11:15
СМИ назвали дату визита премьера Индии в Москву
РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву 8 июля, сообщила газета The Tribune India. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что визит готовится, однако по поводу дат комментария не дал.

В СМИ отметили, что целью визита Моди станет укрепление связей между Индией и Россией - в сотрудничестве заинтересованы обе стороны. Поездка будет особенно знаменательной потому, что индийский премьер недавно в третий раз возглавил правительство страны, писал RT.

Поездка Нарендры Моди в российскую столицу активно готовится, рассказал журналистам Юрий Ушаков.

«По датам пока не можем [сказать], потому что они объявляют стороны согласованно. Но мы ведем активную подготовку, и этот визит будет», - процитировало его РИА «Новости».

Ранее стало известно, что правительство России одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления военных с Индией.

Нарендра Моди - глава фракции «Национально-демократический альянс», победившей на выборах в парламент Индии, принес присягу перед вступлением в должность премьера в начале июня.

Индия Международные отношения Россия Нарендра Моди Москва
25 июня 2024, 10:45
Связанные с трудовой миграцией КНДР санкции призвали пересмотреть
Unsplash
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Санкции ООН против КНДР необоснованны и негуманны. Международному сообществу следовало пересмотреть ограничения, заявил на форуме «Примаковские чтения» помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Наверное, пришло время международному сообществу подумать о том, как и что нужно менять в этом ооновском санкционном режиме », - призвал он.

Ушаков заявил, что некоторые рестрикции против Северной Кореи выглядели, по меньшей мере, странно и негуманно. Он привел в качестве примера санкции, связанные с трудовой миграцией.

Президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян призвал ослабить санкции Совбеза ООН против КНДР.

«Известия» сообщили, что ограничения против Северной Кореи ввели также Великобритания, США, Канада, Австралия, Южная Корея и Евросоюз. Российское государство обвиняли в том, что оно помогало республике обходить запреты.

Санкции КНДР ООН
25 июня 2024, 10:30
Точную дату поездки Аббаса в Россию уже согласовали
Global Look Press
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Кремль и палестинское руководство определились с датами поездки лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, стороны согласовали точные даты поездки в Москву. Раскрывать подробности визита Аббаса в Россию Ушаков не стал.

Помощник президента отметил, что Путин 27 июня встретится с лидером Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщили «Известия». Африканская делегация пробудет в России с 25 по 29 июня.

По словам Ушакова, в ближайшее время глава государства проведет множество встреч, однако переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в его планах пока нет.

Путин 3–4 июля будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. На полях мероприятия он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кремль Россия Палестина Москва

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