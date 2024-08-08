08 августа 2024, 09:24

Медведев выразил соболезнования Ким Чен Ыну из-за наводнения в КНДР

РИА «Новости»
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования лидеру КНДР Ким Чен Ыну из-за последствий паводков. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Медведев направил лидеру Северной Кореи письмо с соболезнованиями. В нем зампред Совбеза отметил, что с прискорбием воспринял известие о стихийных бедствиях в северо-западной части КНДР.

«Он выразил искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отметили авторы материала.

На республику ранее обрушились сильные проливные дожди. Обильные осадки спровоцировали масштабные наводнения. Пострадали более 4,1 тысячи домов, а также сельхозугодья, дороги и железнодорожные пути.

Из-за паводков из регионов подтопления эвакуировали не менее пяти тысяч человек. Президент Владимир Путин также передал Ким Чен Ыну соболезнования из-за наводнений. Глава Северной Кореи поблагодарил российского лидера за предложение помощи в ликвидации последствий подтоплений.

Наводнения КНДР
08 августа 2024, 10:27
Захарова дала ценный совет «О’Брайену и компании» после скандального заявления об Армении
Unsplash
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Связи между Арменией и Россией формировались веками, и они выдержат все испытания на прочность. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала слова помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, который подтвердил попытки Белого дома разорвать связи между Арменией и Россией.

Дипломат назвала высказывание американского чиновника голословным. По ее словам, США стремятся с помощью «геополитического инжиниринга» исказить и сфабриковать реальность в глазах мировой общественности.

Захарова напомнила, что Россия и Армения на протяжении истории помогали друг другу.

«О’Брайену и компании нужно усвоить одну простую вещь. Формировавшиеся веками связи между нашими странами выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад», - подчеркнула она.

Ранее издание Cumhuriyet сообщило, что США хотят «разыграть карту Армении» для ослабления России. Турецкий обозреватель добавил, что Белый дом пытался перед этим «навести смуту» у границ с помощью Грузии.

Армения Мария Захарова Россия МИД РФ
08 августа 2024, 09:16
Дом экс-разведчика Скотта Риттера обыскали в США
Global Look Press
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Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск в его доме из-за «опасений» американских властей по поводу возможных нарушений закона об иностранных агентах. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Риттер рассказал, что ордер на обыск, по всей видимости, связан с опасениями правительства США относительно нарушений закона о регистрации иностранных агентов. Подобные обвинения он отверг, добавив, что федеральное правительство пытается его запугать.

Издание Times Union сообщало, что правоохранители вынесли из дома Риттера «более двух десятков коробок».

В ФБР подтвердили РИА «Новости» , что агенты \"проводят мероприятия\" по месту жительства экс-разведчика в рамках «федерального расследования», но никаких подробностей не привели.

Ранее Риттер комментировал обстрелы российских территорий со стороны Украины. Специалист подчеркнул, что ВСУ намеренно выбирают в качестве целей мирных жителей.

США ФБР Иноагенты
08 августа 2024, 09:10
Пропалестинские активисты заставили Харрис замолчать
РИА «Новости»
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Протестующие против действий Израиля заставили кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге в Детройте. Видео показал телеканал C-SPAN.

Демонстранты перебивали Харрис, крича антиизраильские лозунги. Та была явно недовольна происходящим, но пыталась успокоить толпу.

«Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае, я продолжу говорить», - заявила она.

Политик подчеркнула, что верит в демократию, а также в то, что каждый голос имеет значение, однако сейчас, по словам Харрис, слово за ней. В ответ поднялся еще больший шум. Тогда выступающей с недовольным выражением лица пришлось ждать, пока собравшиеся снова утихнут.

Харрис официально стала кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства, сменив выбывшего из этой гонки действующего президента Джо Байдена.

Ранее она опередила Трампа по уровню поддержки среди американцев. Согласно опросу YouGov, за нее согласились проголосовать 50% респондентов. В качестве своего кандидата на пост вице-президента политик выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца.

США Израиль Дональд Трамп Митинги Камала Харрис Демократическая партия США
08 августа 2024, 08:45
Захарова уличила Японию в попытке порвать связи России и Центральной Азии
Unsplash
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Японское руководство планирует расширить свое влияние в центральноазиатском регионе ради своих политических целей, а не из экономического интереса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликовали на сайте внешнедипломатического ведомства.

Она напомнила, что Центральная Азия находится в тысячах километров от Японии, но та по указу США настойчиво пытается «внедриться» в регион. По ее мнению, японские власти хотят нанести ущерб системе хозяйственных связей центральноазиатских стран с Россией.

«Официальный Токио заинтересован прежде всего в выгоде для собственных корпораций и беспрепятственном их выходе на развивающиеся рынки, тем самым ставя реципиентов в зависимость от внешнего капитала и технологий», - указала представитель МИД.

Захарова добавила, что партнеры России из Центральной Азии смогут отличить взаимовыгодное сотрудничество от корыстных планов Белого дома и Японии.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси не ответил на вопрос о Курилах. Он отказался комментировать вопрос журналиста о возобновлении посещений могил предков на российской территории.

США Мария Захарова Япония Россия МИД РФ Азия

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