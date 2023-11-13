Медведев сравнил главу МОК с организатором берлинской Олимпиады

Медведев привел слова президента Баха о том, что если спорт будет становиться арбитром в каждом конфликте, это станет концом международного спорта. Он напомнил, что до этого глава МОК призывал не допускать спортсменов из России к участию в международных соревнованиях.

«А именно из-за конфликта между Россией и Украиной. <…> Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора Берлинской Олимпиады 1936 года», - написал он.

Ранее Бах заявил, что организация не будет отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за военных конфликтов в мире.

Также глава МОК раскритиковал призывы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже. По его мнению, такие действия нанесут ущерб обеим сторонам.