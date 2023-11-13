Медведев сравнил главу МОК с организатором берлинской Олимпиады
Глава МОК Томас Бах является наследником организатора берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима, возглавлявшего Международный олимпийский институт в Берлине с 1936 по 1945 годы. Об этом зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в соцсети X.
Медведев привел слова президента Баха о том, что если спорт будет становиться арбитром в каждом конфликте, это станет концом международного спорта. Он напомнил, что до этого глава МОК призывал не допускать спортсменов из России к участию в международных соревнованиях.
«А именно из-за конфликта между Россией и Украиной. <…> Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора Берлинской Олимпиады 1936 года», - написал он.
Ранее Бах заявил, что организация не будет отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за военных конфликтов в мире.
Также глава МОК раскритиковал призывы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже. По его мнению, такие действия нанесут ущерб обеим сторонам.