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Он отметил, что оккупация Бессарабии бухарестским режимом - с 1918 по 1940 годы и с 1941 по 1944 годы - сопровождалась репрессиями и насильственной румынизацией населения.

«Было бы наивно полагать, что на сей раз отношение к молдавскому населению окажется принципиально иным», - написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ также заявил, что президент Молдавии Майя Санду является гражданкой Евросоюза и выпускницей Гарварда, которая ведет государство «прямиком в неоколониальное рабство».

Ранее лидер молдавской оппозиции Илан Шор призвал политиков постсоветских стран объединиться вокруг российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что глава РФ говорит правильные вещи, к которым нужно стремиться.