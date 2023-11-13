Медведев рассказал о потерях иностранного бизнеса из-за ухода из России

«Ряд крупных иностранных компаний заявили об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери», - подчеркнул он.

Медведев выразил надежду на то, что российские технологические компании в скором времени полностью заместят ушедшие иностранные. По его мнению, отечественный бизнес за последние полтора года показал себя с лучшей стороны и смог решить важные задачи.

Компания «Метиз» из Щелкова приобрела в Сколково стартап MaxBionic по созданию бионических протезов. Российское предприятие запустит производство многофункциональных модулей кисти. Разработка имеет 20 видов схватов и 10 жестов и управляется различными способами, в том числе мышечными триггерами, сенсором, кнопкой и через приложение.