17 июля 2024, 02:36

Медведев рассказал, когда Россия могла войти в НАТО

РИА «Новости»
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Российская Федерация могла вступить в НАТО после распада СССР, такой сценарий был вполне реализуем. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал в интервью сайту aif.ru.

«После распада Советского Союза Россия взяла курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО рассматривалось как один из сценариев развития событий», - сказал он.

При этом Медведев отметил, что тогда шанс упустили. Произошли события в Югославии и бомбардировка Белграда, которые «окончательно развеяли былые иллюзии».

По словам зампреда Совбеза, Россию бы в любом случае не приняли в Североатлантический альянс.

Во время интервью Медведев заявил, что Россия не угрожает безопасности НАТО , но все его попытки продвигать свои «шкурные интересы» рядом с российскими границы чреваты адекватным ответом.

Дмитрий Медведев Россия Запад НАТО
17 июля 2024, 02:12
Тушу редчайшего кита-ремнезуба выбросило на пляж в Новой Зеландии
Freepik
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В Новой Зеландии на берег Отаго выбросился редчайший в мире кит — вид южноамериканского ремнезуба. Об этом сообщили на сайте Департамента охраны природы (DOC).

Этот вид представляет интерес для научных исследований, так как ранее не был широко изучен. По словам представителей Службы охраны природы Новой Зеландии, за всю историю было зарегистрировано только шесть таких экземпляров.

Выброшенная туша кита оказалась не повреждена. Ученые планируют ее препарировать и изучить. Тушу поместили в холодильный ангар, чтобы сохранить останки до принятия решения о дальнейших шагах. Образцы ДНК отправили в Оклендский университет.

Ранее на Курильских островах выбросило тушу 20-метрового полосатого кита. Причина его гибели неизвестна, но в районе глаза имеется свежая рана.

До этого в Баренцевом море в сетях запутался краснокнижный горбатый кит , штаб по спасению которого лично возглавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Это оказался детеныш, которого при приближении спасателей прикрывала собой мать.

В Новой Зеландии на берег Отаго выбросился редчайший в мире кит - вид южноамериканского ремнезуба. Об этом сообщили на сайте Департамента охраны природы (DOC).

Исследования Животные Новая Зеландия
17 июля 2024, 02:08
Появились новые кадры покушения на Трампа с другой стороны трибуны
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На новых видеокадрах покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа показали момент, когда политика окружили агенты секретной службы, сбивав с него обувь. Сделанную с обратной стороны сцены запись получил телеканал WBEN.

Судя по видео, спустя несколько мгновений после попадания пули, сотрудники секретной службы нависли над Трампом, защищая от обстрела. Один из агентов сбросил обувь экс-главы Белого дома со сцены, а тот потом встал с криком: «Дайте мне мои туфли!».

Также с ракурса с обратной стороны сцены показали эпизод, как агенты выводили растрепанного Трампа со сцены. В какой-то момент они ненадолго остановились, чтобы политик поднял вверх кулак.

Далее на кадрах крупным планом продемонстрировали эпизод, как Трампа уводили, а участники митинга громко скандировали «США!» и аплодировали.

Бывший президент США Дональд Трамп оказался под огнем во время предвыборного митинга политика в округе Батлер. Он получил только ранение уха. Подозреваемого в покушении ликвидировали снайперы.

США Видео Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
17 июля 2024, 01:15
Оставленный в раскаленном автомобиле ребенок умер в Словакии
Freepik
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Трехлетний ребенок скончался в раскаленном от жары автомобиле на востоке Словакии. Об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR со ссылкой на полицию.

«После обеда перед одним из частных домов в результате недостаточного внимания родителей погиб ребенок, который был обнаружен в припаркованном автомобиле», - сообщили правоохранители.

Все произошло в населенном пункте Маркушовце. Ребенок погиб в понедельник, 15 июля, но об этом стало известно только сейчас. Прибывшие на место ЧП медики не обнаружили на его теле признаков травм. Будет проведена медико-санитарная экспертиза.

По данным местных СМИ, ребенку было три года. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в США погиб от теплового удара актер Бенджи Грегори , получивший известность как ребенок-звезда из ситкома «Альф». Он заснул в своей машине. Вместе с ним погибла его собака по кличке Ханс.

Месяц назад в Шахтах погибла 13-летняя девочка , получившая удар током, когда пыталась спастись от жары в душе.

Смертность Дети Машины Полиция Солнце Словакия Жара
17 июля 2024, 00:51
Медведев пригрозил ответом на продвижение «шкурных интересов» НАТО
РИА «Новости»
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Россия не угрожает НАТО, однако любые его попытки продвигать свои «шкурные интересы» вблизи российских границ обернуться адекватным ответом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью сайту aif.ru.

«Россия не собирается нападать на страны-участницы альянса. Но любые попытки враждебного блока продвигать свои шкурные интересы на территории бывшей Украины или в других близких России странах будут наталкиваться на адекватное противодействие», - сказал он.

По словам политика, если таких попыток будет больше, то российские ответы станут жестче. Лидеры НАТО сейчас демонстрируют «инфернальные трупные пляски перед краем адской бездны», добавил Медведев.

Также зампред Совбеза считает, что Россия могла «свернуть шею» киевскому режиму еще в нулевые годы. Он предположил, что Украина может прекратить свое существование к 2034 году.

Дмитрий Медведев Россия НАТО

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