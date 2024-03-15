Медведев пожелал президенту Латвии «болтаться на виселице» из-за слов о России

Таким образом политик ответил на пост Ринкевичса в соцсети X, где тот высказался в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и призвал уничтожить Россию. В ответ Медведев показал фотографию казни националистов в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области.

«Там будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии Ринкевичс, пожелавший смерти России», - написал зампред Совбеза.

В январе прошлого года Эдгар Ринкевич, бывший тогда главой МИД Латвии, подготовил доклад о внешней политике республики, одним из приоритетов которого стал «разгром России».