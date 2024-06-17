Медведев поставил вопрос о комплексной ответственности Запада перед всем миром
Западные страны должны нести комплексную ответственность за свои действия перед остальным миром. На необходимость поставить вопрос об этом указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».
«Можно поставить вопрос и о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром», - подчеркнул он, выступая на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения «За свободу наций!».
Отдельно Медведев отметил, что внимание здесь нужно будет уделить и расследованию в том числе и военных преступлений Запада.
Накануне, 16 июня, политик жестко прошелся по так называемому «мирному саммиту» по Украине в Швейцарии, сравнив его с сатирической повестью-притчей Джорджа Оруэлла «Скотный двор».
«Этот швейцарский „скотный двор“ - чистейший сюрреализм. <…> Никто из участников „форума мира“ не знает, что он там делает и в чем его роль», - констатировал зампред Совбеза.