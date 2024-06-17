Медведев поставил вопрос о комплексной ответственности Запада перед всем миром

«Можно поставить вопрос и о комплексной ответственности западных стран за действия перед остальным миром», - подчеркнул он, выступая на учредительном заседании постоянного комитета антинеоколониального движения «За свободу наций!».

Отдельно Медведев отметил, что внимание здесь нужно будет уделить и расследованию в том числе и военных преступлений Запада.

Накануне, 16 июня, политик жестко прошелся по так называемому «мирному саммиту» по Украине в Швейцарии, сравнив его с сатирической повестью-притчей Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

«Этот швейцарский „скотный двор“ - чистейший сюрреализм. <…> Никто из участников „форума мира“ не знает, что он там делает и в чем его роль», - констатировал зампред Совбеза.