Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию

Читайте нас в:

Политик задался вопросом, зачем США возвращать себе Панамский канал, а также включать в состав страны Британию, Гренландию и Канаду.

«Есть цивилизованный способ: пусть их просто в частную собственность приобретут Дональд Трамп и Илон Маск», - отметил Медведев.

Ранее Трамп предложил рассмотреть вероятность включения Канады в состав США на правах 51-го штата. Избранный американский президент отмечал, что благодаря этому шагу расходы канадцев значительно сократятся. При этом премьер-министра Канады Джастина Трюдо он назвал «губернатором».