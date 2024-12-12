12 декабря 2024, 17:43

Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Зампредседатель Совета безопасности Дмитрий Медведев передал главе Китая Си Цзиньпину личное послание от президента Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», - заявил Медведев.

Зампред Совбеза находится в КНР с двухдневным визитом. Си Цзиньпин на встрече призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине и не подливать масла в огонь, ради чего пообещал продолжить сотрудничать с мировым сообществом.

Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения , которые могут послужить примером для других стран. Он охарактеризовал сотрудничество двух стран как равноправное и неконъюнктурное.

Дмитрий Медведев Россия Китай Си Цзиньпин
12 декабря 2024, 17:58
Трамп допустил возможность начала войны с Ираном
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Возможность начала конфликта США с Ираном существует. Об этом журналу Time заявил избранный американский президент Дональд Трамп.

На вопрос журналиста о шансах начала войны с Ираном республиканец некоторое время молчал, а затем ответил, что «все возможно». Какие именно действия в отношении республики может предпринять Белый дом, Трамп не уточнил.

В этом же интервью победивший на выборах президент высказал мнение, что ситуация на Ближнем Востоке является менее опасной, чем на Украине.

«Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, [президент Украины Владимир] Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента [США Джо Байдена], начать пускать ракеты по России», - добавил он.

Трамп выступил против идеи разрешить ВСУ использовать системы ATACMS для ударов вглубь России. Решение Байдена приведет только к еще большей эскалации, подчеркнул политик. Он также предположил, что многие люди ждут его прихода к власти и надеются, что он поможет урегулировать конфликт.

США Войны Дональд Трамп Иран
12 декабря 2024, 13:04
Работу Ингурской ГЭС в Абхазии восстановили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Работу Ингурской ГЭС в Абхазии удалось восстановить после аварийного отключения, приведшего к обесточиванию республики. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

«Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась», - сообщили энергетики.

Сейчас станция работает на притоке и может самостоятельно снабжать Абхазию электричеством меньше трех часов в сутки. В ночное время электроэнергию в республику поставляет Россия.

Ранее исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что из-за дефицита электричества в республике на неделю отменят занятия в школах и детских садах. Подавать свет будут менее чем на пять часов в день. При этом больницы продолжат работать в штатном режиме благодаря тому, что их обеспечили топливом для генераторов.

Электричество Абхазия Россия
12 декабря 2024, 10:53
ХАМАС допустил присутствие ЦАХАЛ в Газе после окончания конфликта
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Палестинское движение ХАМАС впервые заявило о возможной сделке с Израилем, которая позволит ЦАХАЛ оставаться в Газе после окончания конфликта. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Речь идет о силах Израиля в Филадельфийском коридоре между Египтом и сектором Газа. ХАМАС согласился, что не будет присутствовать на палестинской стороне КПП Рафах.

«Группировка впервые заявила посредникам, что согласится на сделку», - написали авторы материала.

Движение передало список заложников, в том числе американцев, которых освободит после заключения соглашения о прекращении боевых действий.

В конце ноября во время бомбардировки сектора Газа погибла израильская заложница, еще одна женщина получила тяжелые ранения. Представитель военного крыла ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Обайда обвинил Израиль в убийстве своих граждан.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
12 декабря 2024, 10:50
Пентагон не смог обосновать присутствие американских военных в Сирии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не смогла ответить на вопрос о юридических основаниях пребывания американского военного контингента на территории Сирии. Запись брифинга опубликовал сайт оборонного ведомства.

* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.

** запрещенная в России террористическая организация.

«У нас есть силы и договоренности там уже несколько лет», - рассказала Сингх.

Она объяснила, что США продолжают вместе с «Сирийскими демократическими силами» уничтожать группировку ИГИЛ*. Таким образом она ответила на вопрос о том, на каких юридических основаниях американские военные находятся в Сирии. Когда журналист повторил вопрос, Сингх попросила уточнить формулировку.

Ранее телеканал NBC News сообщил о планах США исключить группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»** из списка террористов. Организацию могут вычеркнуть из перечня ради налаживания контактов с новыми властями Сирии.

США Пентагон Сирия Захват власти в Сирии

Новости по теме