Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
Зампредседатель Совета безопасности Дмитрий Медведев передал главе Китая Си Цзиньпину личное послание от президента Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», - заявил Медведев.
Зампред Совбеза находится в КНР с двухдневным визитом. Си Цзиньпин на встрече призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине и не подливать масла в огонь, ради чего пообещал продолжить сотрудничать с мировым сообществом.
Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения , которые могут послужить примером для других стран. Он охарактеризовал сотрудничество двух стран как равноправное и неконъюнктурное.