09 января 2025, 14:56

Медведев: Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ после слов Алиева

РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнит о членстве республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое предположение в разговоре с РИА «Новости» сделал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения - член ОДКБ», - подчеркнул Медведев.

По его словам, это возможно на фоне недавних высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения является «фашистским государством».

Заместитель председателя Совбеза также допустил, что Пашинин напрямую обратится к Европейскому союзу за помощью, так как содружество любит помогать деньгами и оружием «кандидатам в рай» и обладает «украинским опытом».

Армянское правительство ранее в четверг одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.

Армения Дмитрий Медведев ОДКБ Азербайджан Никол Пашинян Ильхам Алиев
09 января 2025, 14:49
В офис премьера Бельгии прислали письма со стрихнином
Global Look Press
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Сотрудницу офиса премьера Бельгии Александера де Кроо госпитализировали с отравлением после того, как она вскрыла пришедшее на работу письмо со стрихнином. Об этом сообщило издание Politico.

Само происшествие случилось еще в конце ноября, но сообщили о нем только сейчас, когда стали известны результаты анализов.

Ранее жительница Бразилии отравила сестер и племянников рождественским кексом, в который добавила мышьяк. Примечательно, что ее муж умер в сентябре. Правоохранительные органы хотят провести эксгумацию тела, чтобы выяснить причину смерти мужчины. Эксперты исключили версию случайного отравления, поскольку предельно допустимую концентрацию яда превысили в 2,7 тысячи раз. Женщину взяли под стражу и предъявили обвинение.

Бельгия Больницы
09 января 2025, 14:07
Сроки открытия трассы Rail Baltica для «защиты от России» сдвинусь из-за инфляции
Unsplash
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Срок открытия железнодорожной трассы Rail Baltica, которую строят «для защиты Прибалтики от России», сдвинулся на 2030 год. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сроки запущенного еще в 2010 году проекта перенесли из-за инфляции - ее темпы в странах Балтии превысили 20%. По информации издания, прогнозируемые расходы резко возросли с 5,8 миллиарда евро до 15,3 миллиарда. Большую часть трат не удалось покрыть ассигнованиями, и к октябрю дефицит бюджета на возведение железнодорожного полотна достиг 10 миллиардов евро.

Аналитики сомневаются в том, что даже при увеличении финансирования строителям удастся реализовать все запланированные участки железной дороги, добавило агентство.

Ранее газета The Telegraph предположила, что в случае прямого конфликта НАТО с Россией Rail Baltica поможет альянсу перебросить войска. Железная дорога будет связывать столицы стран Балтии с Варшавой. Гендиректор Rail Baltica Estonia Анвар Салометс не исключил, что само существование трассы станет сдерживающим фактором.

Инфляция Балтийское море
09 января 2025, 14:04
Два десятка детей пострадали из-за возгорания телеги у здания школы в Гонконге
Global Look Press
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Из-за возгорания телеги, оставленной рядом со зданием начальной школы в Гонконге, пострадали 20 детей. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

В больницы попали 13 девочек и семь мальчиков. Все они получили отравление дымом, но остались в сознании. По предварительным данным, причиной возгорания стал умышленный поджог.

Подробности происшествия выясняются. Информация о состоянии детей не поступала.

Несколько дней назад крупный пожар произошел на овощном рынке в Китае. Восемь человек сгорели заживо , еще 15 получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницы, и сейчас их жизни вне опасности. Причины возгорания выясняются.

В ноябре прошлого года крупный пожар на угольном предприятии в Китае унес жизни 19 человек. Спасатели эвакуировали 63 сотрудников, из них 51 доставили в больницу.

Дети Школы Гонконг
09 января 2025, 12:55
«Почти шепотом». Песков оценил реакцию Европы на заявления Трампа
Global Look Press
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Европа реагирует на высказывания избранного президента США Дональда Трампа с опаской. Слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова привела «Газета.ru».

«Понятно, что страшно реагировать как-то на слова Трампа. Поэтому очень опасно, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа», - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Кроме того, по его словам, притязания США на Гренландию и Канаду в большей степени являются вопросом отношений между этими странами, однако Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в четверг назвал идеи Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады прожектерскими и абсолютно нереальными. Он также указал на желание избранного американского лидера создать собственную политическую географию.

США Дмитрий Песков Европа Дональд Трамп Россия

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