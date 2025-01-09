Медведев: Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ после слов Алиева

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«Не удивлюсь, если сбривший бороду Пашинян вспомнит, что Армения - член ОДКБ», - подчеркнул Медведев.

По его словам, это возможно на фоне недавних высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Армения является «фашистским государством».

Заместитель председателя Совбеза также допустил, что Пашинин напрямую обратится к Европейскому союзу за помощью, так как содружество любит помогать деньгами и оружием «кандидатам в рай» и обладает «украинским опытом».

Армянское правительство ранее в четверг одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз.