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«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», - заявил он.

Второй хорошей новостью для Украины Дмитрий Медведев посчитал отставку спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти. Он объяснил импичмент высокопоставленного чиновника симпатией американского истеблишмента к киевскому режиму. По мнению зампреда Совбеза, США между решением собственных проблем и поддержкой Украины выбрали второе.

Кевин Маккарти выступил против выделения денег на Украину и призвал заняться решением миграционного кризиса на южной границе США. Член палаты представителей Мэтт Гетц подал прошение об отставке спикера и заявил, что ему нельзя доверять.

«Известия» сообщили, что на этот пост временно назначили республиканца Патрика Макгенри.