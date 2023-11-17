Медведев отреагировал на отказ США от финансирования Украины мемом Trollface

ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников

Палестинское движение ХАМАС прервало все переговоры с израильской стороной по освобождению заложников. Об этом сообщил посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров (по освобождению заложников - прим. ред.), ХАМАС прекратил это по своей инициативе», - сказал он.

По его словам, палестинские радикалы до сих пор не предоставили список тех, кто находится у них в заложниках. Власти Израиля не знают, живы ли пленные или нет. Также не обладают информацией о том, что происходит с заложниками.

Бен Цви добавил, что власти Израиля рассчитывают на освобождение всех пленных сразу.

В среду, 15 ноября, радикалы ХАМАС заявили о готовности освободить 50 заложников при условии, если Армия обороны Израиля не будет обстреливать Газу на протяжении трех дней. Также боевики призвали освободить часть палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, и нарастить поток гуманитарной помощи.