Медведев отреагировал на отказ США от финансирования Украины мемом Trollface
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал мемом Trollface на решение президента США Джо Байдена оставить Украину и Израиль без дополнительной помощи. Политик опубликовал шуточное изображение в Telegram-канале.
На картинке изображен персонаж, недоумевающий из-за отсутствия финансирования. Расположенный справа от него американский союзник пообещал оказать помощь в следующем году.
«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», - написал Медведев в комментарии к мему.
Президент США 16 ноября подписал закон , согласно которому Украина и Израиль не получат дополнительной помощи до февраля 2024 года. Палата представителей и конгресс Соединенных Штатов одобрили документ большинством голосов.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пожаловался журналистам на дефицит артиллерийских снарядов. Он заявил, что военные склады опустели по всему миру - обострение палестино-израильского конфликта усугубило ситуацию.