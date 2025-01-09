Медведев оценил идеи Трампа о присоединении Гренландии и Канады

«Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно», - написал Медведев.

По словам политика, избранный американский лидер захотел переделать мир и создать собственную политическую географию, но все его идеи выглядят прожектерскими и абсолютно нереальными.

Такими Медведев, в частности, счел предложения о присоединении к США Гренландии и Канады, переименовании Мексиканского залива, а также мысль о борьбе руками бизнесмена Илона Маска с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее Медведев назвал весьма сомнительными «быстрые успехи» США в урегулировании украинского конфликта.