Медведев оценил идеи Трампа о присоединении Гренландии и Канады
Идеи избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады выглядят прожектерскими. Такое мнение выразил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно», - написал Медведев.
По словам политика, избранный американский лидер захотел переделать мир и создать собственную политическую географию, но все его идеи выглядят прожектерскими и абсолютно нереальными.
Такими Медведев, в частности, счел предложения о присоединении к США Гренландии и Канады, переименовании Мексиканского залива, а также мысль о борьбе руками бизнесмена Илона Маска с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Ранее Медведев назвал весьма сомнительными «быстрые успехи» США в урегулировании украинского конфликта.