Медведев назвал вербальной диареей реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина

Лидеры стран, по его словам, обычно не комментировали интервью друг друга. Однако канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак отошли от этого правила и раскритиковали сказанное. Дмитрий Медведев назвал их реакцию вербальной диареей.

«Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», - сказал он.

Дмитрий Медведев добавил, что интервью Владимира Путина стало отличным уроком истории. По его словам, многие жители западных стран впервые искали Украину на карте мира.

Интервью вышло 9 февраля. Владимир Путин заявил Такеру Карлсону , что Украина появилась при большевиках чуть больше века назад. О независимости народа, по его словам, заговорили раньше, но при условии хороших отношений с Россией.