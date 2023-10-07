Медведев назвал способ остановить маниакальную страсть США разжигать конфликты

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Политик напомнил, что столкновения между Израилем и Палестиной длятся десятилетиями. Однако США, являющиеся в этом ключевым игроком, не занимаются урегулированием отношений между странами. Вместо этого они всецело отдают себя помощи Вооруженным силам Украины.

«Вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа», - подчеркнул он.

Нездоровое влечение Штатов разжигать конфликты остановит только гражданская война на территории самой Америки, заключил Медведев.

Израиль начал полномасштабную войну с ХАМАС - палестинским движением и политической партией, правящей в секторе Газа. Ранним утром члены организации обстреляли территорию страны, нанеся свыше двух тысяч ракетных ударов. Погибли минимум пять человек, а более 100 получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Нападение на Израиль произошло на следующий день после 50-й годовщины начала арабо-израильской войны.

Ранее «360» публиковал кадры падения ракеты на юге Израиля. По словам местных жителей, боевики бьют по крупным скоплениям мирного населения.