27 июня 2024, 18:21

Медведев назвал повод для объявления войны Западу

РИА «Новости»
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Конфискацию активов можно приравнять к агрессии и поводу для объявления войны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время пленарного заседания ПМЮФ, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что хищение российских активов может стать casus belli, в ответ на который у России «может возникнуть право на индивидуальную коллективную самооборону». Политик добавил, что стране в любом случае придется принимать ответные меры.

Медведев призвал международное сообщество не поддерживать незаконное изъятие активов и напомнил, что конфискация является вопиющим нарушением международного права.

Ранее зампредседателя Совбеза отметил, что нормы нельзя не подменять в интересах одной из сторон. По его словам, международное право защищает интересы всех стран, а не какого-то одного государства.

Дмитрий Медведев Россия Запад
27 июня 2024, 19:09
Вступило в силу соглашение России и Узбекистана о строительстве АЭС в республике
РИА «Новости»
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Россия и Узбекистан подписали протокол о вступлении в силу соглашения по строительству атомной электростанции в республике. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узатом».

Стороны договорились о создании шестиблочной АЭС малой мощности. Первым делом на площадке возведут городок строителей и нужную инфраструктуру. Работы должны стартовать осенью 2024 года.

К концу мая Россия и Узбекистан также прорабатывали вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами.

Церемония подписания протокола прошла в Узбекистане 26 июня. Подписи поставили глава дирекции строительства атомной электростанции Агентства по атомной энергии «Узатом» Отабек Аманов и директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО «Атомстройэкспорт» Павел Безруков. Само соглашение о строительстве подписали еще в мае.

Строительство Россия Узбекистан АЭС
27 июня 2024, 18:08
СМИ назвали дату визита президента Палестины в Россию
РИА «Новости»
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Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию 18 августа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его данным, Аббас встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что дату визита Аббаса уже согласовали, однако не назвал ее.

Поездку уже откладывали. Она могла состояться еще в ноябре 2023 года и готовилась, однако ее пришлось отложить из-за эскалации конфликта с Израилем. Затем обсуждалась возможность визита Аббаса в Москву до президентских выборов в России, но в итоге палестинский лидер предложил Путину провести это мероприятие после них.

Россия Палестина
27 июня 2024, 17:33
Медеведев заявил, что Россия не планирует нападать на Запад
РИА «Новости»
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Россия не планирует нападать на Запад. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

«Им (западным странам - прим. ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили», - процитировало политика РИА «Новости».

Медведев добавил, что Россия не намерена развязывать «какие-то военные кампании».

Ранее президент Владимир Путин высказался по этому поводу еще жестче. Он назвал тех, кто заявляет о том, что РФ якобы хочет напасть на НАТО, «тупыми, как стол», а подобные слова - «чушью, бредом собачьим».

Дмитрий Медведев Россия Запад Владимир Путин
27 июня 2024, 16:47
Подозреваемых в стрельбе на границе с Россией арестовали в Абхазии
РИА «Новости»
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В Абхазии взяли под стражу троих подозреваемых в стрельбе на границе с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказали в прокуратуре Гагрского района.

«Первым троим задержанным и подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста», - сообщили там.

Остальным четверым меру пресечения выберут в пятницу, 28 июня. Решение принял суд Гагрского района.

Перестрелка на границе России и Абхазии случилась 23 июня. Злоумышленники выстрелили по людям из машины на КПП «Псоу» и скрылись. Погиб мужчина, еще трое людей пострадали. Среди раненых была 17-летняя девушка. Случившееся попало на видео.

В Абхазии возбудили уголовное дело об убийстве и незаконных хранении и перевозке оружия. Участников перестрелки задержали на следующий день после нее.

Убийства Суд Стрельба Абхазия Россия

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