02 ноября 2024, 13:06

Медведев назвал ошибкой мнение США об использовании Россией ядерного оружия

РИА «Новости»
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Россия готова и будет защищать свое существование ядерным оружием. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT.

По его словам, США вряд ли хотят третьей мировой войны, но они считают, «что русские никогда не перейдут определенной черты».

«Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора», - подчеркнул политик.

Каждый лидер ядерной державы берет на себя обязательство защищать страну до последнего - это касается и России, подчеркнул Медведев. В этом вопросе США и Европе не хватает прозорливости и тонкости ума.

Ранее президент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. По его словам, Россия подтверждает принципиальную позицию о том, что использование ЯО является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности страны.

Ядерное оружие США Россия
02 ноября 2024, 13:30
Трамп обратился к американцам с вопросом о России и Харрис
Global Look Press
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Кандидат в президенты США Камала Харрис неспособна вести переговоры с Россией и Китаем из-за низкого уровня IQ. Такое заявление сделал ее оппонент по предвыборной гонке, республиканец Дональд Трамп на выступлении в Милуоки. Трансляцию вели на телеканале Fox News.

Он обратился к американцам с вопросом, доверили бы они Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне или выводить страну из экономического кризиса. По мнению Трампа, вряд ли бы жители США хотели этого.

«Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», - подчеркнул он.

Трамп же обещал, что в случае победы на выборах сможет урегулировать украинский конфликт еще до принесения присяги 20 января 2025 года. Экс-спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что республиканец может потребовать от России отвода войск.

Дональд Трамп Россия Китай Выборы президента США
02 ноября 2024, 03:23
Пентагон перебросит на Ближний Восток дополнительные силы
Pixabay
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Министр обороны США Ллойд Остин приказал перебросить на Ближний Восток дополнительные силы. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер

«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащенные средствами ПРО, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52», - сообщил пресс-секретарь.

Райдер отметил, что дополнительные силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы.

Ближний Восток на протяжении долгого времени остается пороховой бочкой , которая может рвануть в любое время, заявил политолог Вадим Сипров. В этом регионе сосредоточены интересы глобальных отраслей.

США Истребители Пентагон Ближний Восток
02 ноября 2024, 03:05
В Британии тысячи досрочно освобожденных зэков снова оказались за решеткой
Freepik
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Тысячи освобожденных по УДО британцев снова попали под стражу. Об этом сообщило издание Times.

Журналисты опирались на данные министерства юстиций. В октябре примерно 1,1 тысячи узников отпустили после отбывания 40% назначенного им срока. В сентябре на свободу вышло 1,7 тысячи заключенных.

«Число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных», - написали авторы материала.

Как выяснил Минюст страны, из всех 86 тысяч осужденных в Англии и Уэльсе каждый седьмой повторно попадает под стражу после УДО. Правительство опасается, что это приведет к переполнению тюремных колоний.

Ранее в Великобритании объяснили, почему молодые сотрудницы местных тюрем начинали интимные отношения с заключенными. На это было несколько причин, среди которых тяга девушек к «плохим парням» и неопытность работниц.

Заключенные Великобритания Тюрьмы УДО
02 ноября 2024, 02:16
Сумма исков к Google в России превысила богатство всего мира
РИА «Новости»
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Количество штрафов, назначенное российским судом корпорации Google, превысило мировое богатство. Об этом сообщила американская газета Washington Post.

«По данным Boston Consulting Group, размер штрафа значительно превышает совокупное богатство всего мира в 477 триллиона долларов», - заявили журналисты.

Также они отметили, что по информации Всемирного банка, сумма штрафов к Google превысила прошлогодний мировой ВВП, составивший примерно 105,4 триллиона долларов.

Российский суд назначил штраф американской корпорации за невыполнение требований по восстановлению профилей телеканалов на YouTube.

Судьи постановили, что после девяти месяцев с момента вступления требования в силу, против Google ежедневно начисляют штраф на сумму 100 тысяч рублей. Каждую неделю ее удваивают. В конце октября стало известно, что она дошла до двух ундециллионов рублей. Один ундециллион - это число с 36-ю нулями.

Штрафы Google Рубль Суд Россия Всемирный банк ВВП

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