Медведев назвал ошибкой мнение США об использовании Россией ядерного оружия

По его словам, США вряд ли хотят третьей мировой войны, но они считают, «что русские никогда не перейдут определенной черты».

«Они ошибаются. Если речь пойдет о существовании нашего государства, о чем неоднократно говорил президент нашей страны, ваш покорный слуга говорил, другие говорили, естественно, у нас просто не будет никакого выбора», - подчеркнул политик.

Каждый лидер ядерной державы берет на себя обязательство защищать страну до последнего - это касается и России, подчеркнул Медведев. В этом вопросе США и Европе не хватает прозорливости и тонкости ума.

Ранее президент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. По его словам, Россия подтверждает принципиальную позицию о том, что использование ЯО является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности страны.