Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке

По его словам, «узел на Ближнем Востоке затягивается». Он также выразил сожаления о погибших невинных людях, подчеркнув, что они стали заложниками «отвратительного государства - США».

«Между тем всем ясно, что полномасштабная война - единственный путь к шаткому миру в регионе», - написал Медведев.

До этого движение ХАМАС сообщило о смерти одного из своих лидеров Исмаила Хании в Иране. Он погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Представители ХАМАС обвинили в его смерти Израиль и США, подчеркнув, что не оставят эту атаку без ответа.

Шеф Пентагона Ллойд Остин не стал комментировать убийство Хании , как и представители ЦАХАЛ.

В России гибель руководителя политбюро ХАМАС назвали абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании.