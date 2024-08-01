Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что полномасштабная война является единственный путем к установлению шаткого мира на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем англоязычном Telegram-канале.
По его словам, «узел на Ближнем Востоке затягивается». Он также выразил сожаления о погибших невинных людях, подчеркнув, что они стали заложниками «отвратительного государства - США».
«Между тем всем ясно, что полномасштабная война - единственный путь к шаткому миру в регионе», - написал Медведев.
До этого движение ХАМАС сообщило о смерти одного из своих лидеров Исмаила Хании в Иране. Он погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Представители ХАМАС обвинили в его смерти Израиль и США, подчеркнув, что не оставят эту атаку без ответа.
Шеф Пентагона Ллойд Остин не стал комментировать убийство Хании , как и представители ЦАХАЛ.
В России гибель руководителя политбюро ХАМАС назвали абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на убийство Хании.