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Первое условие - признание интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу.

«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству „экспорта демократии“ со стороны Запада», - отметил Медведчук.

Второе и очень важное условие - приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. По словам политика, Украина уже давно не является страной, где жизни людей и их права как граждан имеют значения.

Последнее условие разрешения кризиса заключается в понимании, что «мир уже давно дошел до опасной черты». По мнению Медведчука, Украине нужно строить новую систему безопасности, но не по старым правилам.

«Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя», - подчеркнул политик.

Ранее Медведчук высказал предположение, что Запад постепенно начнет сокращать военную помощь Украине под предлогом растущей в стране коррупции.