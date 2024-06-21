21 июня 2024, 03:39

Медведь ворвался в палатку и порвал лицо американке

Freepik
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Черный медведь-барибал вломился в палатку к туристке и покалечил ее. После этого на Аляске пришлось закрыть два палаточных кемпинга, сообщило Anchorage Daily News.

Нападение произошло в долине Портейдж в ночь на пятницу, 14 июня. Ночевавшие в палатке мужчина и женщина проснулись от того, что медведь рвал тент. Хищник успел порвать лицо американки, после чего убежал.

Пострадавшую доставили в больницу с травами. В Департаменте охраны рыбных и природных ресурсов Аляски заявили, что в палатке туристов не было еды, поэтому мотивы нападения хищника непонятны.

Другой медведь несколько месяцев следил за домом пожилой американки в Калифорнии, прежде чем напасть на женщину.

Дикое животное набросилось на американку, когда она спала и убил ее. Для безопасности погибшая установила стальные решетки на окнах своего дома, но они не помогли остановить медведя.

США Медведи Женщины Животные Калифорния
21 июня 2024, 01:20
Интервью пошло не по плану. Ургант дал журналисту пощечину
РИА «Новости»
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Иван Ургант в шутку дал пощечину журналисту Николаю Солодникову во время интервью. Видеозапись беседы вышла на YouTube-канале Солодникова.

Во время интервью журналист рассказал, что однажды выкинул недокуренную сигарету в канал Грибоедова в Санкт-Петербурге. В ответ на это Ургант в шутку дал собеседнику легкую пощечину. Телеведущий добавил, что этому его научили в театральной академии.

«Меня только этому здесь научили», - сыронизировал Ургант.

После этого собеседники еще два раза отрепетировали театральную пощечину.

В конце мая Иван Ургант вместе с Владимиром Познером отправились на гастроли в Европу. У телеведущих был запланированы выступления в нескольких европейских городах. Билеты на их концерты в Цюрихе и Амстердаме выкупили в первые часы после начала продаж.

Но не все были в восторге от гастрольного тура телеведущих. Членов парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэар Мартенса и Рубена Брекелманса возмутило выступление Урганта и Познера , которых они обвинили в пророссийской позиции.

Санкт-Петербург Концерты Интервью Иван Ургант
21 июня 2024, 00:48
Березы и конь. Необычный портрет Путина показали во Вьетнаме
Пресс-служба Кремля
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Необычный портрет президента России Владимира Путина показали на концерте на сцене Большого оперного театра в Ханое в честь его визита во Вьетнам. Картину создали с помощью теней от вращения скульптур берез и коня, сообщило РИА «Новости».

На сцене театра представили два портрета: на темное полотно проецировали свет, который проходил через скульптуры берез и коня, вставшего на дыбы.

На первом портрете показали российского лидера в молодости, а после вращения скульптур, на полотно проецировался портрет Путина, но уже в должности президента РФ. Выбор скульптур авторы объяснили тем, что береза олицетворяет русскую культуру, а конь является символом силы и стойкости.

Комментируя первый портрет, диктор отметил, что это изображение «молодого человека, который горит желанием видеть Россию сильной». Второе изображение сопроводили словами, что на портрете человек, «посвятивший свою жизнь строительству суверенной России».

Переговоры Путина и лидера Вьетнама То Лама прошли в Ханое 20 июня. Стороны подписали ряд документов о сотрудничестве стран в разных сферах.

Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 23:09
В Таджикистане запретили носить хиджабы
РИА «Новости»
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о запрете ношения хиджаба. Об этом сообщило издание Asia-Plus.

Запрет следует из закона «О регулировании торжеств и церемоний», в котором есть раздел о ношении «чуждой одежды». Согласно ему, за ношение хиджаба в Таджикистане теперь будут штрафовать. Отмечается, что этот закон приняли для предотвращения распространения суеверий и фанатизма в таджикском обществе.

В прошлом году власти Узбекистана запретили носить паранджу в общественных местах.

В России ношение в последние месяцы также обсуждают инициативу запретить ношение одежды , которая закрывает лицо. В мае вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил дать региональным властям и образовательным организациям право регулировать ношение никабов в общественных местах и школах. По мнению парламентария, это связано с угрозами безопасности: камерами видеонаблюдения не смогут идентифицировать человека с закрытым лицом.

Одежда Законы Запреты Женщины Религия Таджикистан Ислам
20 июня 2024, 22:25
Польских военных встревожил воздушных шар из России
РИА «Новости»
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Польские военные заявили, что воздушное пространство страны нарушил воздушный шар, прилетевший со стороны России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Информируем, что в польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи», - заявило оперативное командование родов войск Польши.

По данным польских военных, шар находился над территорией страны уже четыре с половиной часа. Границу он пересек около 16:30 по московскому времени и улетел в 21:00. Полет аэростата постоянно отслеживался радиолокационными станциями Вооруженных сил Польши.

Об аэростате ВС Польши ранее предупредила российская сторона. Военные сообщили, что воздушный шар оторвался в Калининградской области. Аэростат не представляет угрозы, так что военное командование Польши приняло решение не сбивать его.

В начале июня активисты из Южной Кореи отправили на территорию КНДР воздушные шары с флешками с музыкой K-pop и сериалами , а также листовками против Ким Чен Ына. В ответ северокорейская сторона отправила южному соседу 300 воздушных шаров с мусором.

Военные Россия Польша ПВО

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