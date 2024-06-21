Медведь ворвался в палатку и порвал лицо американке

Нападение произошло в долине Портейдж в ночь на пятницу, 14 июня. Ночевавшие в палатке мужчина и женщина проснулись от того, что медведь рвал тент. Хищник успел порвать лицо американки, после чего убежал.

Пострадавшую доставили в больницу с травами. В Департаменте охраны рыбных и природных ресурсов Аляски заявили, что в палатке туристов не было еды, поэтому мотивы нападения хищника непонятны.

Другой медведь несколько месяцев следил за домом пожилой американки в Калифорнии, прежде чем напасть на женщину.

Дикое животное набросилось на американку, когда она спала и убил ее. Для безопасности погибшая установила стальные решетки на окнах своего дома, но они не помогли остановить медведя.