Медведь «ограбил» американскую семью на 45 долларов

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как курьер оставил у дома пакет из сети быстрого питания Taco Bell. Сумма заказа составила 45 долларов или четыре тысячи рублей. Девушка сфотографировала доставленный заказ и уехала.

Через пару минут на крыльце показался медведь. Он схватил еду и унес прочь. Спустя время хищник вернулся за газированными напитками. Не обнаружившие ужина члены американской семьи оказались ошеломлены записями с камер видеонаблюдения. Они опубликовали момент «грабежа» в сети.

Телеканал Fox News сообщал, что крупный черный медведь залез в дом жительницы Коннектикута и украл замороженную курицу из ее холодильника. Американка отметила, что незваный гость вел себя вполне спокойно.

Еще одна похожая история произошла весной в кондитерской Коннектикута. Там медведь успел съесть 60 капкейков.