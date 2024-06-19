19 июня 2024, 01:58

Медведь несколько месяцев следил за женщиной, прежде чем съесть ее

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Медведь несколько месяцев следил за домом пожилой американки в Калифорнии, прежде чем забраться в жилище и съесть хозяйку. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным телеканала, все произошло в ноябре 2023 года городе Даунивилл. Черный медведь забрался в дом 71-летней американки Патрис Миллер, набросился на спящую женщину и убил ее. Еще несколько дней зверь оставался в жилище, пожирая останки хозяйки.

Как выяснили журналисты, медведь несколько месяцев обитал у дома своей жертвы. Она даже пыталась добиться, чтобы зверя поймали и перевезли в другое место. Для безопасности американка установила стальные решетки на окнах своего дома, но они не смогли остановить медведя. При этом обычно распространенные в США черные медведи не нападают на людей.

Ранее стало известно, что в якутском национальном парке «Ленские столбы» медведь попытался штурмовать инспекторский домик.

США Медведи Женщины Калифорния
19 июня 2024, 02:39
Путин «задушевно» поговорил с Ким Чен Ыном
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе поездки по Пхеньяну делились «сокровенными думами» о развитии отношений двух государств. Между лидерами стран состоялся «задушевный» разговор», сообщило на сайте Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ», - отметили в сообщении.

После этого Ким Чен Ын лично сопроводил Путина в резиденцию для почетных гостей «Кымсусан».

Путин прилетел в Пхеньян поздней ночью, в аэропорту его лично встретил лидер Северной Кореи. Они оживленно беседовали несколько минут возле лимузина российского президента, затем они вместе уехали из аэропорта Пхеньяна.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 02:30
Канада ввела санкции против российских руководителей ФСИН и СК
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Власти Канады ввели санкции в отношении 13 граждан РФ. Об этом сообщили на сайте канадского МИД.

Под санкции подпали руководители и сотрудники ФСИН и Следственного комитета России в Ямало-Ненецком автономном. В частности санкционные меры коснулись руководителя СУ СК по ЯНАО Андрея Егорова и его зама Дмитрия Цымбаленко и других. В Ямало-Ненецком автономном округе отбывал наказание Алексей Навальный.

По данным пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо, во вторник в Оттаве он встретился с супругой покойного Юлией Навальной. Также с ней пообщалась и глава канадского МИД Мелани Жоли.

Ранее Канада решила ввести санкции против министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, писал RT. Под ограничения попала авиакомпания «Победа».

Канада Санкции СК РФ Россия
19 июня 2024, 02:08
Финляндия первой в ЕС начала добывать уран
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, где начали добывать уран. Об этом сообщила на сайте горнодобывающая компания Terrafame.

«Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо. После начала эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран», - отметили в сообщении.

По предварительной оценке, финское предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году. За этот период объем производства урана составит около 200 тонн в год. Как уточнили в компании, объем инвестиций в подготовку к работам достиг около 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, что власти Нигера могут отозвать право на добычу урана у французской добывающей компании Orano SA. Французы получили разрешение для работы на месторождении Имурарен в 2009 году.

Евро Финляндия Евросоюз Франция Нигер
19 июня 2024, 01:49
Торговое судно затонуло у берегов Йемена
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Торговое судно, загоревшееся у берегов Йемена после атаки хуситов, вероятно, затонуло в Красном море. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах в соцсети X.

По данным UKMTO, торговое судно атаковали, когда оно находилось в 106 километрах к юго-западу от йеменского порта Ходейда. После этого начался пожар, но судно продолжило путь к порту захода. Позже экипаж смог эвакуироваться.

«По сведениям военных ведомств, в том районе, где, по сообщениям, последний раз находилось судно, обнаружили обломки судна и топливо», - отметили в сообщении.

Ранее мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно Pacific 01 и американский эсминец в Красном море. Для обстрела боевики использовали противокорабельные ракеты.

Великобритания Ракеты Пожары Военные Йемен

Новости по теме