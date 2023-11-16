Медведь чуть не растерзал экоактивиста в польском лесничестве

«Медведь напал на мужчину в лесу, недалеко от знакомой нам и контролируемой берлоги, нанеся своей жертве многочисленные травмы», - сообщили в лесничестве.

Второй экоактивист вызвал помощь, пострадавшего госпитализировали. У 56-летнего мужчины множественные рваные раны.

Берлогу медведя обнаружили в январе 2023 года, вокруг нее по требованию зоозащитников организовали защитную зону. Пострадавший экоактивист об этом знал, но нарушил покой зверя, который готовился к зимней спячке.

В Якутии разъяренный медведь напал на двух рабочих на Чаяндинском месторождении. Мужчины получили серьезные ранения, но смогли отбиться от хищника. Медведь нанес им скальпированные раны головы, а также рваные раны рук и ног. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.