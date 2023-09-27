Медузы оккупировали побережье турецкого курорта и отпугнули туристов

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По данным издания, самые популярные пляжи Бююкдениз и Кючюкдениз стоят пустыми. Большая часть туристов отправляется в соседние районы, где медуз нет совсем или их количество минимально.

Медузы появились в Фоче около полутора месяца назад. Сначала они приплывали по одиночке, но потом начали размножаться и заполнили собой все пространство.

Опрошенные журналистами специалисты заявили, что нашествие связано с изменением климата и загрязнением окружающей среды. Они пояснили, что медузы приходят из океана, который их не устроил по каким-то причинам.

Работники туристической отрасли уже обратились к властям для принятия мер. Они пояснили, что август и сентябрь принесли им одни убытки.

Летом этого года от медуз пострадали не только жители Турции, но и россияне в Приморье. В начале августа краевой Минздрав сообщил о 13 пострадавших, которых ужалили морские обитатели. Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с «360» рассказала, как оказать первую помощь после нападения медузы.

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