Медузы оккупировали побережье турецкого курорта и отпугнули туристов
Морская акватория в популярном у туристов районе Фоча турецкой провинции Измир оказалась заполнена медузами. Из-за невозможности зайти в воду количество приезжающих на отдых снизилось на 70%. Об этом сообщила газета Turizm Ajansi.
По данным издания, самые популярные пляжи Бююкдениз и Кючюкдениз стоят пустыми. Большая часть туристов отправляется в соседние районы, где медуз нет совсем или их количество минимально.
Медузы появились в Фоче около полутора месяца назад. Сначала они приплывали по одиночке, но потом начали размножаться и заполнили собой все пространство.
Опрошенные журналистами специалисты заявили, что нашествие связано с изменением климата и загрязнением окружающей среды. Они пояснили, что медузы приходят из океана, который их не устроил по каким-то причинам.
Работники туристической отрасли уже обратились к властям для принятия мер. Они пояснили, что август и сентябрь принесли им одни убытки.
Летом этого года от медуз пострадали не только жители Турции, но и россияне в Приморье. В начале августа краевой Минздрав сообщил о 13 пострадавших, которых ужалили морские обитатели. Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с «360» рассказала, как оказать первую помощь после нападения медузы.
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