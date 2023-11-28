Мединский обозначил условия для заключения мира с Украиной

«При полном выполнении задач и целей СВО», - ответил Мединский на вопрос об условиях заключения мира.

При этом политик подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Глава делегации напомнил, что именно президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий переговоры с РФ. По мнению Мединского, Россия и Украина имеют общее историческое прошлое и неизбежно их общее историческое будущее.

Россия на переговорах в 2022 году требовала нейтралитета Украины и признания Крыма российским, напомнили «Известия». Если бы Киев подписал мирный договор весной прошлого года, то этим спас бы жизни сотни тысяч своих солдат, отметил Мединский.

Он также отметил, что Россия никогда не стремилась завоевать Украину , конфликт инициировали Украина и Запад. Украинские власти признали, что ими управляют извне.