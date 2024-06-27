27 июня 2024, 17:33

Медеведев заявил, что Россия не планирует нападать на Запад

РИА «Новости»
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Россия не планирует нападать на Запад. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

«Им (западным странам - прим. ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили», - процитировало политика РИА «Новости».

Медведев добавил, что Россия не намерена развязывать «какие-то военные кампании».

Ранее президент Владимир Путин высказался по этому поводу еще жестче. Он назвал тех, кто заявляет о том, что РФ якобы хочет напасть на НАТО, «тупыми, как стол», а подобные слова - «чушью, бредом собачьим».

Дмитрий Медведев Россия Запад Владимир Путин
27 июня 2024, 16:47
Подозреваемых в стрельбе на границе с Россией арестовали в Абхазии
РИА «Новости»
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В Абхазии взяли под стражу троих подозреваемых в стрельбе на границе с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказали в прокуратуре Гагрского района.

«Первым троим задержанным и подозреваемым в перестрелке суд определил меру пресечения в размере двух месяцев ареста», - сообщили там.

Остальным четверым меру пресечения выберут в пятницу, 28 июня. Решение принял суд Гагрского района.

Перестрелка на границе России и Абхазии случилась 23 июня. Злоумышленники выстрелили по людям из машины на КПП «Псоу» и скрылись. Погиб мужчина, еще трое людей пострадали. Среди раненых была 17-летняя девушка. Случившееся попало на видео.

В Абхазии возбудили уголовное дело об убийстве и незаконных хранении и перевозке оружия. Участников перестрелки задержали на следующий день после нее.

Убийства Суд Стрельба Абхазия Россия
27 июня 2024, 15:26
Бывшего главу Минобороны Китая исключили из Коммунистической партии
Global Look Press
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Бывшего министра обороны Китая Ли Шанфу исключили из Коммунистической партии за нарушения дисциплины. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Заседание Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая приняло решение исключить Ли Шанфу из партии в соответствии с положением о дисциплинарных мерах», - уточнили авторы материала.

Бывшего министра обвинили в нарушении политической дисциплины и во взяточничестве. По данным агентства, когда Ли Шанфу занимал должность главы Минобороны, он «предал свою первоначальную миссию», а также принципы партийного духа.

По данным ТАСС , вместе с ним из партии исключили еще одного экс-министра обороны КНР Вэй Фэнхэ. Он занимал пост с 2018 по 2023 годы. Его исключили за дисциплинарные нарушения, а статус представителя 20-го Всекитайского съезда КПК аннулировали.

В Белоруссии назначили нового министра иностранных дел. Пост занял первый замглавы администрации президента Максим Рыженков.

Китай
27 июня 2024, 14:35
Ядерные учения России восприняли на Западе как сигнал
Пресс-служба Минобороны
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Учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области стали сигналом России в адрес Запада. Используемые в маневрах комплексы «Ярс» способны долететь до другого континента, сообщила британская газета Daily Mail.

«Ракеты, которые летят в космосе и возвращаются в атмосферу <…> имеют дальность действия до 7500 миль, что позволяет нанести удар по Европе и США», - заявил автор статьи.

Показанные Минобороны России межконтинентальные баллистические ракеты назвали в Великобритании ужасающими, а кадры с учений в Иркутской области тревожными. Журналист обратил внимание на то, что маневры организовали на фоне глубоких разногласий со странами НАТО и максимального ухудшения отношений Востока с Западом.

В статье процитировали замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова , который предостерег США и их союзников от недооценивания решимости России. Он заявил, что пренебрежение крупной ядерной державой может привести к трагическим последствиям.

США решили разместить свои ядерные боеголовки в Великобритании и обновить уже развернутые системы в пяти странах Европы. К такому выводу пришли специалисты Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

Ядерное оружие Военные учения Россия
27 июня 2024, 14:31
Лукашенко сменил министра иностранных дел Белоруссии
РИА «Новости»
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Министром иностранных дел Белоруссии стал первый замглавы администрации президента Максим Рыженков. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Министром иностранных дел назначен Максим Рыженков», - указали авторы публикации.

Предшественником Рыженкова был Сергей Алейник. Он находился на посту министра иностранных дел Белоруссии с декабря 2022 года.

Накануне кадровые перестановки произошли в НАТО. Североатлантический альянс возглавит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру уже утвердили, за него свои голоса отдали послы 32 государств блока. Пост генерального секретаря НАТО Рютте будет занимать следующие пять лет.

По мнению журналистов Reuters , экс-премьера Нидерландов выбрали, потому что над отношениями НАТО и Соединенными Штатами «нависла угроза».

Белоруссия

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