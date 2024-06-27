Медеведев заявил, что Россия не планирует нападать на Запад

«Им (западным странам - прим. ред.) никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили», - процитировало политика РИА «Новости».

Медведев добавил, что Россия не намерена развязывать «какие-то военные кампании».

Ранее президент Владимир Путин высказался по этому поводу еще жестче. Он назвал тех, кто заявляет о том, что РФ якобы хочет напасть на НАТО, «тупыми, как стол», а подобные слова - «чушью, бредом собачьим».