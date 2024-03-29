«Мечтать не вредно». Лавров оценил статью Politico об изоляции России

«Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят», - заявил глава дипведомства.

Недавно издание Politico опубликовало пять сценариев действий США, в числе которых рассматривались изоляция России в ее собственных границах, а дальше инициация процесса ее внутреннего разрушения путем межэтнических распрей и даже терроризма. На это Лавров отметил, что это еще достаточно «щедрый сценарий», учитывая, что на Западе существует много вариантов «деколонизации» России.

Дипломат также обратил внимание на другой материал издания, в котором анализировалась внешняя политика и международные операции США. В статье отмечалось, что американское участие заканчивалось тогда, когда их бизнес «выжимал» из региона все, что ему было нужно. Украине следовало бы учесть этот момент.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада навязчиво и бездоказательно убеждают Россию в непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».