«Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?» - заявил предприниматель.

Дотком отметил, что более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал предвыборного обещания и не заключил мир с Россией, пока у него был шанс.

Ранее жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выступила против его переизбрания на новый срок. Елена Зеленская заявила, что нужно «придумать что-то новое».

Зеленский отменил выборы на Украине , мотивируя это тем, что большинство украинцев считают это опасным и бессмысленным. Глава государства добавил, что работа президента - очень сложная, но он не может представить свой уход с этой должности во время конфликта