МЧС России доставит еще 30 тонн гумпомощи для сектора Газа

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Среди гуманитарного груза - продукты и детское питание, матрасы и подушки, средства личной гигиены. Все это передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а те перенаправят помощь нуждающимся в сектор Газа.

В министерстве напомнили, что воздушный мост по доставке гумпомощи организовали по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее, 10 ноября, Ил-76 МЧС России доставил в Египет 25 тонн очередной гумпомощи , а до этого, 5 ноября, - 60 тонн.

В Кремле сообщали, что Россия продолжает контактировать с Палестиной, Египтом и Израилем для дальнейшего оказания такой помощи.

Тем временем из палестинского анклава продолжают эвакуировать россиян. Накануне оттуда вывезли около 200 человек.