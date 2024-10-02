02 октября 2024, 19:43

McDonald’s уличили в использовании рабского труда в Британии

Телеканал «360»
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Один из ресторанов McDonald’s в Великобритании несколько лет использовал рабский труд, сообщила телесеть Би-би-си. По данным журналистов, 16 человек заставляли работать и в самой точке быстрого питания, и на фабрике, которая производит булочки и другие продукты питания.

Издание уточнило, что для нелегальной работы в Великобританию привезли 16 жителей Чехии. Они «подвергались эксплуатации» более четырех лет, добавили журналисты. По их информации, речь идет о бездомных и алкозависимых людях - им даже платили минимальную зарплату, но жили они на производстве, а деньги получали на один общий счет.

Год назад McDonald’s угодил в громкий скандал из-за поддержки действий израильских военных. Американскую сеть фастфуда раскритиковали в ряде стран - ресторанам объявляли бойкот в Турции, Ливане и Египте.

Один из ресторанов McDonald’s в Великобритании несколько лет использовал рабский труд, сообщила телесеть Би-би-си. По данным журналистов, 16 человек заставляли работать и в самой точке быстрого питания, и на фабрике, которая производит булочки и другие продукты питания.

Еда США Великобритания Скандалы
02 октября 2024, 18:46
Захарова прокомментировала объявление генсека ООН персоной нон грата в Израиле
Unsplash
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Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша — суверенное право Израиля, однако это не поможет делу мира. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу RTVI.

«Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон, который заблокировал не один проект резолюции Совета безопасности ООН и в очередной раз сорвал дипломатические усилия своими топорными действиями», - добавила она.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Гутерриша в поддержке палестинского движения ХАМАС. Он назвал поступок генсека «пятном в истории ООН».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал все стороны к сдержанности. Он отметил, что для реформирования ООН нужен консенсус, которого сегодня нет.

Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша - суверенное право Израиля, однако это не поможет делу мира. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу RTVI.

Израиль Мария Захарова Россия ООН Конфликт Ирана и Израиля
02 октября 2024, 14:53
«Нужно притянуть русских назад». Помпео в беседе с пранкерами сделал скандальное заявление
РИА «Новости»
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Россию следует убедить в отсутствии выгоды от партнерства с Китаем и Африкой, чтобы вернуть ее к курсу на экономическое сближение с Западом. Об этом в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимися африканским чиновником, рассказал бывший директор ЦРУ и Госдепартамента США Майк Помпео. Беседу они опубликовали в Telegram-канале.

«Нам нужно притянуть русских назад к европейской модели, не к азиатской модели», - подчеркнул он.

Также Помпео предположил, что после окончания конфликта на Украине Россию необходимо сделать частью западной торговой системы.

Ранее пранкеры разыграли министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. В разговоре с ними глава МИД сообщил, что поляки не хотят больше защищать Украину. По его словам, вопиющий уровень украинской коррупции может привести к тому, что Европа перестанет помогать президенту Владимиру Зеленскому.

США Африка Россия Запад Китай Экономика
02 октября 2024, 12:16
Семеро израильтян погибли при стрельбе в Тель-Авиве вечером 1 октября
Global Look Press
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Семеро жителей Израиля погибли и 16 получили ранения при вооруженном нападении в Тель-Авиве накануне вечером. Об этом сообщила местная полиция.

Двое мужчин с автоматами открыли огонь в арабском квартале города. Позже их ликвидировали израильские спецслужбы.

Кроме того, накануне по Израилю нанес массированный ракетный удар Иран. Начальник Генштаба исламской республики Мохаммад Багери сообщил об атаке на две базы израильских ВВС и штаб-квартиру «Моссада». При этом, по его словам, Иран принципиально не стал атаковать экономическую инфраструктуру страны.

Также два взрыва прогремели у здания посольства Израиля в Копенгагене. Информации о пострадавших не поступало, датская полиция начала расследование.

Израиль Стрельба Конфликт Ирана и Израиля
02 октября 2024, 11:46
«Очень опасное положение». Востоковед — о конфронтации Ирана с Израилем
Global Look Press
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Иран провел массированную ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября. В сторону еврейского государства выпустили несколько сотен ракет. К чему может привести конфронтация между двумя странами, рассказал 360.ru старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, востоковед Юрий Зинин.

По его словам, пока нет подтверждений от независимых источников, сколько на самом деле было ракет. Количество в разных источниках разнится от 200 до 500. При этом Зинин подчеркнул, что обе стороны оставили за собой право на продолжение конфронтации.

«Как это будет происходить? Время покажет. Но надо отметить, что, поскольку у Израиля и Ирана нет общих границ, естественно, во время обмена этими ударами нарушается воздушное пространство других, соседних стран. И это очень опасное, естественно, положение», - отметил собеседник 360.ru.

Он привел заявления иорданских военных и американского контингента в Ираке, сообщавших, что сбили некие ракеты, без уточнения, кому они принадлежали.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что атаки можно было избежать , и обвинил в ней действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Израиль Иран Конфликт Ирана и Израиля

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