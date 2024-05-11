McDonald’s разработает дешевое меню для обнищавших американцев

«McDonald\"s работает над специальным комбо-предложением за пять долларов на фоне того, что потребители с низким доходом отказываются от трат в ресторанах быстрого питания», - передал канал.

В комбо могут войти бургер, четыре куриных наггетса, картофель фри и напиток.

Американские потребители урезали свои расходы на рестораны быстрого питания. Как заявил генеральный директор сети McDonald’s Крис Кемпчински, американцы стали более разборчивыми в тратах из-за повышения цен в своих повседневных расходах.

В марте телеканал CBS News сообщил о сбое в работе систем McDonald’s , из-за которого часть ресторанов сети закрылась в нескольких странах. В частности, с проблемами столкнулись клиенты в Австралии и Великобритании, пытающиеся сделать заказ.

В том же месяце появилась информация, что японское подразделение этой сети анонсировало выпуск духов с ароматами жареной картошки в сочетании с различными приправами.

В США McDonald’s разработает специальное комбо-предложение для обнищавших американцев стоимостью в пять долларов. Об этом сообщил телеканал NBC News.