McDonald’s попал в центр скандала из-за поддержки солдат Израиля

После нападения палестинского движения на Израиль компания McDonald’s Israel заявила, что намерена обеспечить солдат ЦАХАЛ и медицинские учреждения бесплатными обедами.

Также сеть ресторанов предложила ввести скидку 50% для сотрудников служб безопасности и спасателей в любом из 220 заведений McDonald’s по всему Израилю.

Такая инициатива спровоцировала большое негодование и протесты во многих странах. Филиалы в Турции, Ливане и Египте столкнулись с вандализмом. В ответ на такую позицию сети представители мусульманского мира устроили демонстрации в поддержку сектора Газа.

В свою очередь владельцы франшиз McDonald’s в других странах заявили, что не имеют отношения к деятельности израильского филиала.

Ранее шведская активистка Грета Тунберг выступила в поддержку Палестины. Из-за этого Министерство образования Израиля заявило о скорейшем вычеркивании ее имени из всех учебников страны.

Многие мусульмане раскритиковали американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s после того, как она поддержала Армию обороны Израиля. Об этом сообщил новостной портал Ynet.