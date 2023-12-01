McDonald’s полностью изменил процесс приготовления «Биг Мака»

Повара McDonald’s стали жарить небольшое количество котлет для бургеров за один раз. В рецептуре также изменили количество соуса. Булочки начали посыпать кунжутом хаотично, чтобы придать «Биг Маку» более домашний вид.

Способ приготовления поменяли, чтобы увеличить конкурентоспособность. В McDonald’s пожаловались, что компанию начали обгонять такие сети быстрого питания как Five Guys.

«Мы можем делать это быстро и безопасно, но это не обязательно будет вкусно. Так что мы хотим включить качество», - отметил старший директор по глобальной стратегии меню Крис Янг.

Ресторан также запустит новую рекламную кампанию, главным героем которой станет похититель бургеров Гамбурглар.

Ранее McDonald’s снова начал работать в Казахстане. Рестораны быстрого питания открылись под брендом I’M. Гендиректор управляющей компании ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов заявил, что изменилось не только название, но и структура сети.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила полностью поменять процесс приготовления «Биг Мака» в США. Об этом сообщила The Wall Street Journal.