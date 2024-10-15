15 октября 2024, 22:53

Мбаппе убрали с рекламной фотографии из-за сексуального скандала

Global Look Press
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Мадридский клуб «Реал» убрал футболиста Килиана Мбаппе с фотографий из рекламной кампании коллекции Artist Pack. Этот стало известно благодаря публикации неотредактированной версии — первоначальное фото в своей соцсети разместил Джуд Беллингем. Об этом написало издание Sport24.

Мадридский клуб «Реал» убрал футболиста Килиана Мбаппе с фотографий из рекламной кампании коллекции Artist Pack. Этот стало известно благодаря публикации неотредактированной версии - первоначальное фото в своей соцсети разместил Джуд Беллингем. Об этом написало издание Sport24.

Ранее «Реал» объявлял о выпуске линии одежды, чтобы привлечь внимание к социальным проектам благотворительного фонда для уязвимых групп. На неотредактированном рекламном фото Мбаппе присутствует, позже француза удалили с фотокарточи.

Секс-скандал разгорелся после поездки футболиста в Швецию. Там в одном из отелей произошло изнасилование, и в нем обвинили Мбаппе и его компанию. Шведская прокуратура начала расследование.

Фото Скандалы Швеция Футбол Изнасилования
15 октября 2024, 22:06
В ЕК заявили, что ЕС может обойтись без российского газа
РИА «Новости»
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Евросоюз может обойтись без газа из России, а новые договоры с РФ — это политические решения некоторых стран. Такое заявление сделала уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симон на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, ее слова привело РИА «Новости».

Евросоюз может обойтись без газа из России, а новые договоры с РФ - это политические решения некоторых стран. Такое заявление сделала уходящий еврокомиссар по энергетике Кадри Симон на пресс-конференции по итогам встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, ее слова привело РИА «Новости».

«Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы. <…> Если некоторые страны заключают новые контракты - это их опасный политический выбор, а не необходимость», - заявила еврокомиссар.

При этом Симон признала, что объемы закупок СПГ из России в страны Евросоюза выросли. Она выразила надежду, что это «не будет трендом».

Европейская политика на газовом рынке может привести к шоковому росту цен. Европа целенаправленно разрушает спрос на газ, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Еврокомиссия Газ Россия Евросоюз
15 октября 2024, 21:45
Появились подробности о брошенном в аэропорту Антальи ребенке и его матери
Pxhere
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Генеральное консульство России в Анталье раскрыло подробности о ребенке, брошенном в местном аэропорту, и его матери. Комментарий дипломатов появился распоряжении 360.ru.

Гражданка России 2006 года рождения родила ребенка на территории воздушной гавани и оставила его в одном из помещений, после чего собиралась улететь на родину. После обнаружения младенца персоналом аэропорта россиянку и ее мать задержали компетентные службы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«В настоящее время новорожденный ребенок с матерью находятся в медицинском учреждении Антальи, где их посетил сотрудник Генконсульства», - отметили дипломаты.

Послы принимают меры по оформлению новорожденному необходимых документов. Генконсульство держит ситуацию на приоритетном контроле.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что россиянка бросила младенца в турецком аэропорту в туалете для инвалидов.

Турция Дети
15 октября 2024, 17:17
Мэр города в Казахстане лишился должности после убийства подростка
РИА «Новости»
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Мэр Талгара в Алматинской области Казахстана Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан лишились постов после резонансного убийства подростка. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Ответственность других работников акимата (мэрии - прим. ред.) в данное время на рассмотрении», - отметили там.

В начале октября возле магазина в Талгаре зарезали 16-летнего подростка. Через несколько дней кто-то поджег дом, принадлежавший его семье. На этом фоне в городе начались беспорядки, из-за которых пришлось вводить подразделения Национальной гвардии.

В убийстве и поджоге подозревали членов местной ОПГ , однако замминистра внутренних дел Бауржан Аленов заявил, что доказательств этому найти не удалось.

Казахстан Убийства Беспорядки в Казахстане
15 октября 2024, 16:16
Килиана Мбаппе заподозрили в изнасиловании
Global Look Press
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Прокуратура Швеции начала расследование по делу об изнасиловании в отеле Стокгольма, к которому может быть причастен футболист «Реала» Килиан Мбаппе. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Шведские СМИ ранее сообщили об изнасиловании, которое произошло в столице в четверг. Журналисты заявили о возможной причастности Мбаппе к случившемуся - футболист якобы находится под следствием по обоснованному подозрению в сексуальном насилии. Сам спортсмен назвал информацию фейком.

«Учитывая сообщения СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме, прокурор может подтвердить, что жалоба была подана в полицию», - заявили в прокуратуре.

Ранее за изнасилование осудили игрока сборной Бразилии Дани Алвеса. Суд в Барселоне постановил, что спортсмена можно отпустить под залог в один миллион евро.

Спортсмены Швеция Изнасилования

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