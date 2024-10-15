Мбаппе убрали с рекламной фотографии из-за сексуального скандала

Мадридский клуб «Реал» убрал футболиста Килиана Мбаппе с фотографий из рекламной кампании коллекции Artist Pack. Этот стало известно благодаря публикации неотредактированной версии - первоначальное фото в своей соцсети разместил Джуд Беллингем. Об этом написало издание Sport24.

Ранее «Реал» объявлял о выпуске линии одежды, чтобы привлечь внимание к социальным проектам благотворительного фонда для уязвимых групп. На неотредактированном рекламном фото Мбаппе присутствует, позже француза удалили с фотокарточи.

Секс-скандал разгорелся после поездки футболиста в Швецию. Там в одном из отелей произошло изнасилование, и в нем обвинили Мбаппе и его компанию. Шведская прокуратура начала расследование.